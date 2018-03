Wiese am Wangener Freibad soll für Landfahrer nur Provisorium sein

Seit auf dem Landfahrer-Platz am Südring die Container für Asylbewerber stehen, sucht die Stadt Wangen nach einem Ersatz für die umherreisenden Sinti und Roma. Die scheinen für sich schon ein Gelände gefunden zu haben: eine Wiese hinter dem Freibad-Parkplatz. „Für uns ist das keine gute Situation“, sagt Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch.

Die vergangenen Tage standen rund zehn Wohnwagen samt Zugmaschinen auf dem städtischen Wiesenstück, das von einem Landwirt gepachtet ist. „Die Wiese dient als Überlaufparkplatz, wenn im Freibad viel los ist“, sagt Kiedaisch. „Wir versuchen deshalb, vorübergehend Ersatz zur Verfügung zu stellen, aber hier ist noch nichts spruchreif.“ Und so scheint es sich bei einigen Landfahrergruppen herumgesprochen zu haben, dass die Wiese hinter dem Wangener Freibad ein möglicher Lagerplatz ist. „Die Leute hier sind freundlich, die Kinder können ins Freibad gehen“, sagt Viktor, einer der rund 30 französischen Roma, die aktuell in Wangen sind, am Donnerstag aber wieder weiterfahren wollen. Vor der Gruppe hatten schon einige heuer dort Station gemacht.

Das Areal selbst ist alles andere als günstig, weil die Infrastruktur fehlt. So müssen die Sinti und Roma zum Wohnmobilparkplatz im Vorderen Ebnet fahren, um Frischwasser zu holen und dort ihre Chemie-WC-Behälter zu entleeren. Von der Stadt wurden sie aufgefordert, ihren Müll in entsprechende, selbst erworbene Säcke zu schmeißen. „Vereinbart ist, dass nach der Abreise der Bauhof die Säcke abholt“, sagt Liegenschaftsamtsleiter Armin Bauser. Bis dahin lagern die Müllsäcke am Rand des Parkplatzes.

300 Euro Kaution

Es hat deswegen auch schon eine Beschwerde bei der Stadtverwaltung gegeben, wie Kiedaisch auf SZ-Anfrage bestätigt. Sollte die Gruppe den Platz nicht ordentlich verlassen, werde ein Teil der 300 Euro Kaution einbehalten. „Die Einwirkungsmöglichkeiten auf diese Gruppen sind relativ gering“, so der Ordnungsamtsleiter. „Man macht gute Erfahrungen, aber auch nicht so gute.“ Die Suche nach einem „schnellstmöglichen Alternativplatz“ läuft. Mit einem Ersatz noch in diesem Sommer? Kurt Kiedaisch: „Das wäre in unserem Sinne.“