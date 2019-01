Einmal in den Wintermonaten zählen Vogelkundler aus Wangen am Bodensee auf einem Zählabschnitt zwischen Langenargen und Lindau sämtliche Wasservögel und geben ihre Sichtungen ein. In manchen Monaten überwintern etwa eine Viertelmillion Wasservögel am Bodensee, erklären Gerhard Lang und Georg Heine vom Naturschutzbund Wangen. Diese Wasservogelzählungen am Bodensee gibt es seit 55 Jahren. Ende 2018 wurden diese Ergebnisse rund um den Bodensee in einem umfangreichen Buch vorgestellt, Georg Heine war Mitautor und lieferte die entsprechende Datenauswertung und Grafiken dazu.

Digitaltechnik ersetzt Notizbuch

Beim Naturschutzbund (Nabu) Wangen ist man hierzu mit modernster Technik ausgestattet, um den Bestand sämtlicher Vögel in Oberschwaben zu dokumentieren und zu katalogisieren, wann wo welcher Vogel gesichtet wurde. Denn was früher das Notizbuch war, ist heute durch die Digitaltechnik ersetzt worden. Georg Heine hat für den Nabu Wangen zusätzlich ein Gerät, das etwas kleiner ist wie ein Handy, und dazu die Software Miniavi entwickelt. Sieht er einen Vogel, zum Beispiel einen Haussperling, gibt er in das Gerät das Kürzel ein, das er für den Vogel vorgesehen hat. In das Gerät muss dann nur noch die Anzahl eingegeben werden, das Datum, die Uhrzeit und der Beobachtungsort kommt aus dem eingebauten GPS-Empfänger.

Die Vielzahl der registrierten Beobachtungen, immerhin über 200 000 pro Jahr, erlaubt es dem Naturschutz durch genaue Bestandsanalysen mehr über die Entwicklung einzelner Arten zu erkennen. Einige Vogelarten kommen zum Beispiel sehr gut mit der Klimaerwärmung der letzten 20 Jahre zurecht. Andere, eher kälteliebende Arten ziehen sich in höhere Lagen zurück. Es kommen neue Arten, andere Vogelarten verschwinden aus der Region meist wegen mangelnder Nahrung oder weil sie keine Bruten mehr hochbekommen. Das Rebhuhn oder der Kiebitz seien hierfür traurige Beispiele, so die Experten.

Wie viele Vögel sind noch da ...

Im Frühjahr werden die hiesigen Vögel hauptsächlich über deren Stimmen kartiert, weil Männchen damit ihre Reviere abgrenzen. Dies gelinge aber wirklich nur den Experten, denn um diese Vogelstimmen herauszufiltern und zu unterscheiden bedarf es jahrelanger Übung, erklärt Heine. Wer sich darin üben will, kann beim Nabu an den Vogelstimmen-Touren teilnehmen. Anhand verschiedener Grafiken kann man auch erkennen, dass manche Vogelarten in bestimmten Monaten verstärkt oder weniger oft zu finden sind. Dabei fällt auf, dass manche heimische Vogelarten in den Sommermonaten, vorwiegend zur Brutzeit, seltener gesichtet werden, bei Zugvögeln ergibt sich eine ganz andere Verteilung.

Was die Singvögel in unseren Breiten angeht, sehen die Experten eine düstere Bilanz. Durch den starken Einbruch des Insektenvorkommen sei es sehr schwierig, die Jungvögel groß zu ziehen. Daher wird eine Fütterung das ganze Jahr über von den Wangener Ornithologen für wichtig erachtet. Georg Heine: „Alle Jungtiere der Vögel müssen mit Insekten gefüttert werden. Einzige Ausnahme sind Tauben. Die Alttiere aber können sich mit Körner- und Weichfutter ernähren und die wertvolle Insektennahrung den Jungen überlassen.“ So ist es auch zu erklären, dass Meisen, Spechte, Rotkehlchen, Grasmücken, Star und selbst Krähen während der Zeit der Jungenaufzucht sich verstärkt an den Futterhäusern bedienen.

Garten vogelfreundlich gestalten

Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Vogelarten, denen damit nicht geholfen werden kann. Singvögel wie Fitis und Neuntöter stehen auf der roten Liste. „Niemand kann sagen, dass man allein daran nichts ändern kann“, meint Gerhard Lang. Jeder könne seinen Garten oder Balkon – und sei er noch so klein – auf eine Weise gestalten, dass Insekten Nahrung finden und somit auch die Vögel. Natürlich muss man auch die Betreiber großer landwirtschaftlicher Nutzflächen in die Verantwortung nehmen. Mit der Einsaat von Blühstreifen an den Rändern von Monokulturen gebe es eine Möglichkeit, dem Insektensterben entgegen zu wirken.

Positiv bewerten die Experten die Zunahme einzelner Großvögel, wie zum Beispiel dem Weißstorch. Der große Bruterfolg im vergangenen Jahr sei auf die lange Wärme- und Trockenperiode im Sommer zurückzuführen. Jungtiere könnten überraschende Kälteeinbrüche kaum überleben; so seien sie im Sommer 2018 davor verschont geblieben.