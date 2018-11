Unter dem Titel „Generation online – Was machen die Medien mit unseren Kindern? Was machen unsere Kinder mit den Medien?“ laden der Gesamtelternbeirat und die Schulsozialarbeit Wangen am Montag, den 26. November, um 20 Uhr zu einem Vortrag in die Stadthalle ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind laut Veranstalter erwünscht. Die Referentin Astrid Carolus, Medienpsychologin an der Universität Würzburg, informiert über digitale Medien und wie sie auf Kinder einwirken, so die Ankündigung.

Digitale Medien scheinen besonders auf Kinder und Jugendliche ein besondere Faszination auszuüben, heißt es in der Mitteilung. Eine Entwicklung, die viele Erwachsene mit Sorge verfolgen. Viele Jugendliche sind täglich mehrere Stunden online und „vergeuden“ aus Sicht der Eltern ihre gesamte Freizeit, oftmals bleibt ihnen keine Zeit mehr soziale Kontakte zu pflegen oder einem Hobby nachzugehen, auch schulische Probleme werden mit zu langen Online-Zeiten der Kinder verknüpft.

Es werden laut Pressemitteilung Fragen geklärt wie: Was machen die Medien mit uns? Was genau machen wir eigentlich mit den Medien? Schaden sie nicht sogar unseren Kindern? Oder bieten sie auch Möglichkeiten? Astrid Carolus erläutert in ihrem Vortrag, Motive und Effekte der Nutzung digitaler Medien und versucht Antworten zu geben auf die Fragen nach dem Reiz der Online-Welt, nach Risiken aber auch nach Chancen der Digitalisierung.