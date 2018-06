Werbe-Wildwuchs: Erste Reaktionen

Das städtische Bauamt hat erste Reaktionen erhalten zur Ankündigung, nicht genehmigtem Werbe-Wildwuchs entlang der Hauptverkehrsstraßen Einhalt zu gebieten. Unterdessen ist klar, dass das Problem nicht auf Wangen beschränkt ist: Auch in Meckenbeuren gibt es dazu eine Diskussion.

„Wir sind fündig geworden“, sagt Astrid Exo. Die Leiterin des Bauamts meint damit die ersten Ergebnisse der unlängst gestarteten Erhebung entlang städtischer Hauptstraßen zu nicht genehmigten Werbeplakaten und -schildern. Das vorläufige Ergebnis überrascht sie wenig, hatte sie doch damit gerechnet. Unterdessen haben sich im Bauamt zudem Grundstücksanlieger von Hauptstraßen gemeldet. Sie hätten wissen wollen, ob die Plakatierung vor ihrer Tür den städtischen Vorschriften und Bebauungsplänen entsprechen, erklärte Exo auf SZ-Nachfrage. Wie berichtet, geht die Stadt diesem Thema aktuell auf den Grund, wobei die Amtsleiterin betont, „keinen Verfolgungsdruck“ erzeugen zu wollen.

Viel Werbung an der B 30

Klar ist aber: Der Werbe-Wildwuchs an großen Straßen ist nicht allein in Wangen ein Thema: So monierte kürzlich ein Gemeinderat aus Meckenbeuren im dortigen Kommunalparlament: „Entlang der B 30 hatten wir noch nie so viel Fremdwerbung wie jetzt.“ Der Hintergrund der Diskussion in der Gemeinde im Bodenseekreis ist allerdings etwas anders gelagert als in Wangen. Während es hier seit Jahrzehnten eine entsprechende Satzung für Werbeanlagen gibt und auch die Vorschriften in den Bebauungsplänen alles andere als neu sind, hat der Gemeinderat Meckenbeuren erst im Frühjahr eine Verordnung erlassen.

Meckenbeuren arbeitet an Satzung

Kernpunkte: Meckenbeuren hatte bestimmt, wo Plakate erlaubt sind und wo nicht. Zudem müssen Organisatoren von Veranstaltungen seit dem Frühjahr zahlen, wenn sie plakatieren wollen. Eine Genehmigung der dortigen Verwaltung ist überdies nötig. Interessant: Neben Hinweisen auf Veranstaltungen sind Plakate Meckenbeurer Unternehmen erlaubt, aber nur bei Neueröffnungen. Und: Firmenwerbung und allgemeine Werbung sind nicht zugelassen. Darüber hinaus arbeitet die Gemeinde derzeit an einer Satzung für Werbeanlagen – und um deren Durchsetzung geht es gerade in Wangen.