Wenn Josef Brustmann in Wangen den Drachen steigen lässt

Einen ebenso heiteren wie nachdenklichen Abend lang ließ Josef Brustmann die Zuschauer an allerlei Politischem, allzu Menschlichem und auch Gesellschaftskritischem Anteil nehmen. Und das – getreu dem Motto des Programms – listig und gerissen wie es nur Reineke Fuchs vermag. Es war also „nix für Hasenfüße“.

Wer als achtes von neun Kindern in Teisendorf zur Welt gekommen ist und dann noch an einem 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, der darf mit Recht behaupten, dass dieser Tag „ein Glückstag für mich und für das ganze Land“ war. Wie auch immer: Josef Brustmann begeistert nun schon seit Jahren sein Publikum mit einer Mischung aus wunderbarer Erzählkunst und an Karl Valentin erinnernder Vielfach-Instrumentalistik.

Der 63-Jährige bringt kleine, private Kuriositäten des Alltags ebenso gekonnt rüber wie seine in Richtung Staat und Kirche gerichtete Empörung. Überaus witzig und mit dem nötigen Spritzer Sarkasmus gewürzt lässt Brustmann Bekanntschaft mit skurrilen Typen, die er im Laufe seines Lebens getroffen hat, Bekanntschaft schließen, nimmt Prominente aufs Korn und schwärmt von der Jugendzeit, „die zu früh kommt“ und nicht wiederkehrt.

In akzentuiertem Bayrisch erzählt Josef Brustmann von einem poetisch angehauchten Grabsteinmacher, der der dörflichen Reinigungskraft „Er kehrt nie wieder“ auf die Platte graviert. Ganz zu schweigen von Freund Toni, der seinem Vater auf dessen Einwand „Solange ich lebe, gehe ich nicht ins Altersheim“ antwortet: „Geh! Es ist ja nicht für immer!“ Dass Brustmann dieser spezielle Menschenschlag vertraut ist, beweist er nicht zuletzt mit der Überzeugung: „Oberbayern sind keine Preußenfresser. Was sie nicht mögen, fressen sie auch nicht.“

Der Kabarettist erinnert sich an das Jahr 1969, als er die ersehnte Jeans bekam. Und als sie, die die Mutter gegen jeden Einwand „Blaue Blue-Jeans-Hose“ genannt hatte, fast vom Leibe fiel, wurde sie „in den 90er-Jahren für teures Geld an meine Kinder verkauft“. Da ist das Gedenken an den Kinderfreund „Franz, Häuptling Abendwind“, an die erste Liebe mit Namen Evi, die in Andi verliebt war, Andi in ihn und „alle Drei waren wir unglücklich verliebt“, an die „Summer-Kathi“ und ihren Goldfisch „Hemingway“, denen er sogar ein Lied widmet.

Gemeinsam mit Josef Brustmann geht das Publikum in die Isarauen zum Fischen, nimmt an den Bundesjugendspielen teil oder rockt mit ihm mittels verzerrter Zither und bei kleiner rotierender Disco-Kugel zur Musik von AC/DC und „Highway to Hell“. Verwunderung, die die Bewunderung nicht ausschließt, kommt auf, wenn Brustmann einerseits über seine oberbayerische Heimat lästert, sich andererseits aber als bodenständiger und sympathischer Typ die Liebe zum heimatlichen Liedgut bewahrt hat. Er bedient die Zither ebenso wie die Gitarre oder eine alte Wanderorgel, wie er voller Hingabe die Harmonika zieht.

Sogar Kuhglocken erklingen

Selbst ein besonderes Glockenspiel hat der Künstler mit nach Wangen gebracht. Und er lädt Erika Bock aus Kernaten dazu ein, gemeinsam mit ihm und dem allgemeinen Singsang im Saal diese Kuhglocken erklingen zu lassen. Als das gelingt, flippt Brustmann vor Freude und Stolz fast aus. Zu den aberwitzigen Stories aus dem richtigen Leben gesellt sich ein freches Gstanzl mit dem Titel „Die Maderln von Wangen“, gefolgt von einem in die Tiefe greifenden Lied, das nach einem Ernst-Jandl-Gedicht vertont wurde. Ganz still wird es im Saal, als Josef Brustmann zu singen anfängt: „Vater, komm, erzähl vom Krieg …. Vater, komm, erzähl‘ wiest gfallen bist.“

Eine ebenso berührende Szene symbolisiert Josef Brustmanns Blick auf das Dasein, auf die Kunst und damit auf die Poesie, die so oft vernachlässigt wird. Mit einer Windmaschine lässt der Kabarettist einen kleinen Drachen in den Bühnenhimmel aufsteigen. Wortlos, lächelnd und verzückt lässt er die Zeit fließen, den Drachen schweben. Ein Stück Freiheit, könnte man meinen. Doch Brustmann weiß: „Freiheit ohne Anbindung macht keinen Sinn!“