„Wenn ich geübt habe, war das Wohnzimmer Tabuzone“

Mehr als 100 Teilnehmer (50 davon von der Jugendmusikschule württembergisches Allgäu) haben am Samstag in Wangen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ihr Können gezeigt – und zwar in den Solo-Kategorien Streichinstrument, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang sowie in den Ensemblekategorien Kammermusik, Klavier und Blasinstrument Vokalensemble und Harfenensemble.

Für die Jugendmusikschule ist der Aufwand enorm, aber Schulleiter Hans Wagner kann sich auf seine Mitarbeiter, die Lehrkräfte und den Förderverein verlassen: Die Vortrags- und Einspielräume müssen geplant und hergerichtet werden, Verpflegung muss organisiert und die fast 40 Juroren aus Vorarlberg, der Schweiz und ganz Oberschwaben müssen gewonnen und eingewiesen werden. Der Schulleiter betont den Festival-Charakter. „Die Teilnehmer arbeiten auf ein Ziel hin und sollen Freude daran haben“, ist sein Credo.

In den Vortragsräumen ist wenig von beklemmender Prüfungsatmosphäre zu spüren. Die jungen Leute sind konzentriert bei der Sache, und manche strahlen einfach nur fröhlich. So etwa Flora Nickel und Emma Steck. Sie sind mit ihrer Lehrerin Andrea Grözinger aus Langenargen gekommen und haben in der Gruppe der 13-/14-Jährigen in der Kategorie Gesangsduett teilgenommen. Flora ist nicht das erste Mal dabei und hat es auch schon in den Landeswettbewerb geschafft. Ob sie nochmals mitmachen will? Auf das kurze Zögern hin springt Floras Vater in die Bresche: Sie habe auch schon mal abgelehnt, weil der Aufwand sehr groß sei – und dieses Sich-selbst-einschätzen gehöre zum Reifeprozess dazu.

Anna Schleifer und Miriana Schuster bestätigen: „Man muss mehr üben als sonst. Viel mehr.“ Und dann lachen sie. Sie gehören zur Harfenklasse von Jelena Engelhardt und haben als Duo in der Altersgruppe der 11-/12-Jährigen mitgemacht. Die Eltern und die Lehrerin sind sich einig: „Die Kinder machen einen richtigen Sprung.“ Und das betrifft nicht nur die Fähigkeiten am Instrument, sondern auch die Persönlichkeit. Anna und Miriana braucht man nicht extra fragen: sie sind offensichtlich Freundinnen geworden und hatten eine Menge Spaß dabei, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und zu präsentieren.

Kurz vor knapp noch angemeldet

Das ist natürlich der Idealfall, aber eine Händchen für ihre Schüler müssen die Lehrkräfte schon haben. Für Philipp Wiedemann und seinen Klavierlehrer Norbert Schuh stand die Teilnahme an „Jugend musiziert“ schon fest, aber der passende Solist für die Kategorie „Klavier und Blasinstrument“ fehlte noch, bis Posaunenlehrer Torten Steppe Florin Feuerstein nach einer Pause wieder zum Wettbewerb animieren konnte. Der 15-Jährige entschloss sich kurz vor knapp: Anfang November, zwei Wochen vor Anmeldeschluss. Sie mussten die Vorbereitung in nicht mal drei Monaten stemmen.

„Das war richtig harte Arbeit.“ Aber sie haben es geschafft. Und wieder fällt der Satz: „Man lernt richtig viel.“ Was bei vielen unausgesprochen oder unbewusst mitschwingt, drückt Clara Schalekamp mit einem einfachen Satz aus: „Irgendwann wird der Wettbewerb Nebensache.“ Die 17-jährige Schülerin von Claudia Kessler ist in der Solowertung Violine angetreten und das, obwohl das Abitur langsam näher rückt. Sie hat es für sich getan, aber nicht im luftleeren Raum. Die Familie muss unterstützen und Rücksicht nehmen. Bei ihr hieß das: „Wenn ich geübt habe, war das Wohnzimmer Tabuzone. Wenn da jemand rumläuft – das macht mich kirre.“ Für sie war das intensive Arbeiten am Instrument und mit der Musik wichtig, und sie strahlt die Zufriedenheit und Freude aus, es für sich geschafft zu haben und beim Vorspiel einfach zu zeigen, was sie gelernt und bewältigt hat.

So hat der Wettbewerb zahlreiche, mitunter überraschende Rückkopplungseffekte auf die Familien, auf die Lehrkräfte, auf die Schüler selbst. Es ist nicht ein „Proben“, sondern auch ein „Sich-erproben“, das intensive Arbeiten auf ein Ziel hin. Die jungen Leute lernen tatsächlich viel: viel über sich selbst und auch die anderen und mit zunehmendem Alter ergreifen sie diese Möglichkeit immer bewusster.