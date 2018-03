Wenn der „Neue“ ein freiwilliges Auslaufmodell ist

Wenn Joachim Haug über „sein“ Polizeirevier redet, dann kommt er schnell auf das Betriebsklima zu sprechen. Das sei gut, und gerade deshalb mache es Spaß, hier zu arbeiten. „Hier“, das ist das Wangener Polizeirevier an der Lindauer Straße. Und Haug ist hier seit vergangenem Oktober Leiter. In dieser Funktion folgte er auf Wolfgang Gerke, der seinerzeit in Wangen nach Biberach wechselte, um im Projektstab „Struktur der Polizei 2020“ und damit an der Reform der Polizeireform von 2014 zu arbeiten.

Der aus Bad Waldsee stammende Gerke hatte seit Herbst 2011 das Wangener Revier geleitet. Jetzt tut dies der gebürtige Wangener Joachim Haug. Und der 58-Jährige ist damit gegen Ende seiner beruflichen Laufbahn endgültig wieder in der Heimat angekommen.

Viele Jahre lang war er für die Polizei andernorts tätig. Mannheim, Pforzheim oder Ulm lauteten einige Stationen, die deutlich großstädtischer geprägt waren als das Wangener Revier mit seinem vergleichsweise großen und eher ländlichen Zuständigkeitsgebiet. Ein Hochschulstudium folgte ebenso wie die Arbeit als Dienstgruppenleiter in Weingarten. Und in dieser Funktion kehrte Haug zwischenzeitlich bereits einmal nach Wangen zurück.

Zudem war er hier von 2000 bis 2005 Führungsgruppenleiter, ehe er in die damalige Polizeidirektion Ravensburg als Referent für Organisation und Personal wechselte. „Die Stabsarbeit in Ravensburg hat mir sehr geholfen“, sagt er, wenn er über das Rüstzeug für seine heutigen Aufgaben als Revierleiter redet.

Mit der 2014 greifenden Polizeireform stand für Haug die letzte auswärtige Station an: bei der Kriminalpolizei in Friedrichshafen. 2016 kehrte der Erste Polizeihauptkommissar erneut nach Wangen zurück, erst als Führungsgruppenleiter, dann als stellvertretender Revierleiter. Im vergangenen Herbst dann folgte der Aufstieg an die Spitze des Hauses an der Lindauer Straße als kommissarischer Nachfolger Gerkes. Besonders an der Arbeit in seiner Heimat schätzt er, dass sich die Kollegen kennen und man gut miteinander auskomme.

Überhaupt sagt der privat als Radler und Jäger aktive Wangener über seinen Tätigkeit: „Ich bin gerne Polizist: Das ist ein Beruf wie das Leben, jeder Einsatz ist anders.“ Und diese Einstellung scheint „ansteckend“ zu sein: Der jüngere seiner beiden Söhne trägt ebenfalls die Polizeiuniform. Und auch den älteren hat es in die „Blaulichtfamilie“ verschlagen: Er ist beim Roten Kreuz.

Dennoch weiß Joachim Haug, dass die Pension naht. „Mit 60 ist es in diesem Beruf genug“, sagt er mit Blick auf die besonderen Aufgaben und den Schichtdienst von Polizisten. Und deshalb erklärt er klipp und klar: „Ich bin ein Auslaufmodell und gehe im August 2020 in den Ruhestand. Das ist für mich fix.“