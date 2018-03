Wenn der Frühling auf Bildern Einzug hält

Immer wieder begeistert Marlene Müller die Besucher ihrer Ausstellungen mit großformatigen Blumenbildern in Aquarell. So auch jetzt in der Bücherei im Kornhaus, wo Pfingstrosen, Hortensien oder Protea ihren zauberhaften Charme verströmen.

Marlene Müller, 1946 in Lanzenreute geboren, aber schon seit langer Zeit in Wangen wohnhaft, wählte die Malerei als Ausgleich zu ihrem Beruf als Altenpflegerin. Doch bald wurde aus dem Hobby eine ernsthafte Beschäftigung. Sie besuchte Kurse im Abendstudium bei verschiedenen Dozenten der Freien Kunstschule Ravensburg. Ob Aquarellmalerei, Radierungen, Aktmalerei oder großformatige freie Malerei in Acryl, in die sich oft Collage-Techniken mischten, das alles erweiterte nach und nach ihr künstlerisches Spektrum.

Bei verschiedenen Ausstellungen konnte man immer wieder Einblicke in den jeweiligen Entwicklungsstand gewinnen. Dass dazu vor allem duftige Blumenbilder gehörten, machte das Repertoire so reizvoll. Auch jetzt, wo Marlene Müller sich von ihrem Beruf verabschiedet hat, greift sie begeistert zu Pinsel und Farben. Bekennt aber gerne, dass ihre bevorzugte Jahreszeit der Winter ist, der ihr die Muße zum schöpferischen Tun bringt.

„Mit großem Schwung und sicherem Gespür für Farbe und Form der Blumen komponiert sie ihre Blumenarrangements auf dem Papier“, hielt Claudia Choleva-Gnann bei der Vernissage vor Augen. Und die Laudatorin ergänzte: „Seit einiger Zeit benutzt sie auch Aquarellstifte und schafft so ein Geflecht aus Linien, die den Blütenaufbau ergänzen oder Stängel und Blattwerk verdeutlichen.“

Die Betrachter der zehn großen und acht kleinen Formate in der Bücherei im Kornhaus sind aufgefordert, sich von dem zarten Maigrün, den blauen, roten und purpurnen Formen „in Schwingung bringen zu lassen“ – und den Frühling mit offenen Armen zu empfangen.