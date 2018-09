Weltweit größte Elektromobilitäts-Rallye startet in Wangen

Die weltweit größte Elektromobilitäts-Rallye, die Wave startet 2018 in Wangen und führt von Samstag, 22. September, eine Woche quer durch ganz Österreich. Wangens Oberbürgermeister Michael Lang wird die Fahrer mit ihren E-Fahrzeugen am Samstag ab 9 Uhr auf die Reise schicken und sich im Lauf des Vormittags selber auch mit seinem elektrisch betriebenen Dienstfahrzeug, einem Renault Zoe, in die Wave einreihen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits am Vortag des Rallye-Starts, am Freitag, 21. September, sind die E-Mobile in Wangen. Sie treffen ab 14 Uhr in der Altstadt ein, fahren über den Marktplatz, wo ein Teil von ihnen auch den Nachmittag über stehenbleiben wird. Die übrigen Fahrzeuge parken am Aumühleparkplatz P 2.

Am Samstag starten die E-Mobile ab 9 Uhr in Gruppen auf ihre Tour. Neben Oberbürgermeister Michael Lang sind auch Moderator Thomas Bergert und Käsekönigin Yvonne Keck beim Starttor auf dem Marktplatz. Für Stimmung sorgt wieder die Musik von „Scho wieder mir“. Wangener Autohäuser und der Carsharing-Verein „Bodensee-Mobil“ werden ihre E-Mobile in der Stadt präsentieren. Der Klimaschutzmanager des Gemeindeverwaltungsverbands Gullen, Gerald Swoboda, fährt mit seinem Hyundai Ioniq vor, und auch Bürgermeister Christof Frick aus Bodnegg wird am Samstag von 9 bis 11 Uhr mit seinem kommunalen E-Golf am Wangener Marktplatz präsent sein.

Initiator der Wave ist Louis Palmer, der bereits vor zehn Jahren mit seinem Solartaxi als erster Mensch die Welt mit Solarenergie umrundete, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Seit 2011 organisiert er regelmässige die Rallye .Zugelassen sind E-Autos genauso wie E-Motorräder und E-Bikes. Die Wave ist nicht nur Fahrzeug-Rallye, sondern auch eine Green-Technology-Tour, die bei Unternehmen einen Zwischenhalt einlegt, die Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Außerdem führt die Wave über Alpenpässe und wird täglich in mehreren Gemeinden willkommen geheißen. Für die Teams geht es laut Pressebericht weniger ums Gewinnen, als darum, Freundschaften zu schließen. Außerdem stehen Wettbewerbe für die Teilnehmer auf dem Programm – vom Quiz bis hin zur Schnitzeljagd.

Damit die Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Strom unterwegs sind, müssen alle Teams zu Hause Strom aus erneuerbarer Energie selber erzeugen und ins Netz einspeisen – zum Beispiel von der eigenen Solaranlage. Der Veranstalter stellt den Teams Ladekarten zur Verfügung, die dann an bestimmten Ladestationen in Österreich genutzt werden können.