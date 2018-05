Mehrere Züge fallen am Dienstagabend aus, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Grund dafür sei ein kurzfristiger Personalmangel bei den Lokführern. Am Montag sind den ganzen Tag über bereits Züge ausgefallen und auch am Dienstag erwarte die Bahn noch Einschränkungen, erklärte ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Auf den Strecken zwischen Kißlegg und Aulendorf, Wangen und Kißlegg sowie Kißlegg und Lindau wird es voraussichtlich abends ab 21 Uhr zu Ausfällen oder Teilausfällen kommen. „Einen Busersatzverkehr für alle Strecken einzurichten ist aufgrund des kurzfristigen Personalengpasses nicht möglich“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Aufgrund des planmäßig bestehenden Schienenersatzverkehrs zwischen Leutkirch und Memmingen sei dort mit erheblichen Reisezeitverlängerungen zu rechnen, teilt die Bahn weiter mit. Fahrgäste aus Richtung Lindau/Memmingen sollen ebenfalls alternativ Verbindungen über Kempten nutzen.

Mehr entdecken: Mehrere Züge entfallen im Allgäu