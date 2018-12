Im Klösterle findet am Samstag, 29. Dezember, um 19 Uhr ein gut einstündiges Abendkonzert statt. Das Ensemble Sonora mit Gisela Jordan (Sopran), Marlene Joos-Mayer und Lissy Zeislmair (Mezzo) und Irene Wanner-Mitter (Alt) hat laut Pressemitteilung in diesem Jahr wieder eine Auswahl traditioneller Weihnachtslieder zusammengestellt, die A-capella erklingen werden. Abgerundet wird das Programm durch zwei Stücke für Solo und Frauenstimmen sowie solistische Beiträge der Altistin Norina Mitter, die von Rita Buchner an der Orgel begleitet wird. Das Konzert ist auch am Freitag, 28. Dezember, um 19 Uhr in der St. Martinskapelle Nadenberg in Lindenberg zu hören. Der Eintritt ist frei. Foto: Ensemble Sonora