Genau einen Monat vor Heiligabend eröffneten in Schwarzenbach, am Röhrenmoos und in Deuchelried die ersten Märkte die Weihnachtsmarkt-Saison 2018. An allen drei Orten gab es überwiegend oder auch ausschließlich selbst Hergestelltes. Und allen drei Orten lockten Glühwein, Waffeln, Kunsthandwerk und vorweihnachtliche Atmosphäre jede Menge Besucher – und machten Lust auf weitere Märkte, die schon am kommenden Wochenende zu erleben sind.

„Ich mag diese schnuckeligen Märkte“, sagte Birgit Ermler, die mit ihren selbst gefertigten Waren erstmals beim Weihnachtsmarkt in Schwarzenbach zu finden war. Als „Dorf im Dorf“ wurde der zwölf Stände große Markt rund um das Dorfgemeinschaftshaus angelegt. Zu finden gab es ein breit gefächertes Angebot von Holz- und Eisenarbeiten über Schmuck bis zu Puppenkleidern, Likören oder Schmuck. Warum der Schwarzenbacher Markt bereits eine Woche vor dem 1. Advent über die Bühne ging? Das habe logistische Gründe, erläuterte Berthold Detzel, Vorsitzender des veranstaltenden Musikvereins: „Weil es, während in Wangen die Weihnachtsmärkte laufen, einfach keine Stände mehr gibt. Und keine Stände würde auch keine Leute bedeuten.“

Keinen Stand benötigten Karl-Anton Roth und Herbert Fey, die im Dorfgemeinschaftsraum ihre historische Druckerpresse präsentierten – und in entsprechenden Gewändern Kindern und Erwachsenen auch von Gutenberg und seinem Wirken erzählten. Das Kindergartenteam spielte das Tischtheater „Das Laternen-Mädchen“. Verschiedene Gruppen des Musikvereines sorgten für die musikalische Unterhaltung.

Im Röhrenmoos war es schon am Samstagnachmittag schwierig, aus manchen Richtungen kommend überhaupt einen Parkplatz zu ergattern. „So irgendwo zwischen 1000 und 2000 Besuchern“, schätzt Jürgen Burkart, sind beim jährlichen und jeweils zweitägigen „Wintererwachen“ im Röhrenmoos zu Gast.

Maronis, Öko-Ofenanzünder bis zu Duftkissen

An rund 45 Ständen finden sie von Maronis, Öko-Ofenanzünder bis zu Holz- und Glasarbeiten oder Duftkissen alles, was das Herz begehrt. Auch gestrickte Mützen oder handbedruckte Papiere sind zu bekommen. Seinen Ursprung hatte das „Wintererwachen“ auf der Terrasse des Gebäudes am Campingplatz vor vielen Jahren.

„Seit etwa sechs Jahren läuft das Wintererwachen in der Größe, in der wir es heute haben“, sagt Burkart. Überwiegend ist es in den Scheunen und Garagen auf dem Gelände untergebracht und damit auch wetterunabhängig. Für Jürgen Burkart und seine Frau Ursula bedeutet es „eine Freude, auch nach der Badesaison noch etwas zu haben.“ An Ausstelleranfragen mangelt es übrigens nicht: „Wir bieten dennoch maximal 50 Plätze. Mehr geht nicht.“

Auch in Deuchelried sind die Stände begrenzt. Rund 20 Aussteller hatten auf dem Dorfplatz von Taschen, Tee, gestrickten Spieltieren, in Holz integrierten Uhren, Hüttenschuhen bis hin zu Marmelade allerlei im Angebot.

Auch der Tierschutzverein oder ein Stand, der zugunsten des Hospizvereines arbeitet, hatten ihren Platz. „Und natürlich auch unser Korbmacher Xaver Röck, der jetzt schon zum neunten Mal und damit bei sämtlichen, bisherigen Märkten dabei ist und war“, erzählt Heidrun Bahr, Musikkapellen-Vorstandsmusik und Mitorganisatorin des Marktes.

Der Kindergarten wiederum lud zum Lebkuchen verzieren. Wie in den Vorjahren kam in Deuchelried wiederum das ganze Dorf zusammen – von den Jüngsten bis hin zu den Senioren, die sich am Nachmittag im Gemeinschaftshaus die selbst gemachten Kuchen schmecken ließen.