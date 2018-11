Weihnachtsmärkte in Wangen verzaubern im Advent

Weitere Infos zu den Wangener Weihnachtsmärkten gibt es online unter www.wangener-weihnachtsmarkt.de

Die Wangener Weihnachtsmärkte öffnen dieses Jahr am Samstag, 1., 8., 15. und 22. Dezember jeweils von 10 bis 20 Uhr. Am langen Einkaufsabend, Freitag, 21. Dezember, gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr auf dem Markt- und Postplatz. Von 17 bis 19 Uhr können die Sammler der Wangen-Punkte wieder ihre Punkte in Geschenkgutscheine umwandeln lassen.

Wie in der Vergangenheit belohnt die Gemeinschaft der Wangener Händler ihre Kunden an diesem Tag, indem sie Bonus-Punkte verschenkt. Für je 1000 Punkte gibt die Leistungsgemeinschaft 150 Bonus-Punkte obendrauf.

Am langen Einkaufsabend öffnen die Fachgeschäfte bis 20 Uhr. Besondere Aktionen zaubern eine festliche Stimmung in die Stadt. Feuerschalen erleuchten den Weg zu den Geschäften. Die Kinder dürfen ab 17 Uhr am offenen Feuer auf dem Postplatz Stockbrot backen.