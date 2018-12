Weihnachtliche Klänge aus dem Allgäu und Schwaben

Die Kerber Familie spielt am Samstag, 22. Dezember, ab 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Wangen ein Weihnachtskonzert. Der Abend wird vom Jazz Point Wangen veranstaltet.

Die Kerber-Familie ist nicht nur die erste, sondern auch die bekannteste musizierende Familie aus dem Allgäu und Schwaben, heißt es in einer Pressemitteilung. Jutta Kerber hat 1965 zusammen mit ihrem Mann Ferdl Kerber, der selbst aus einer großen, musikalischen Familie stammt, gemeinsam mit weiteren Musikanten die Kerbergruppe gegründet. Daraus wurde in der Folgezeit das „Kerber-Ensemble“ und später die „Kerber-Familie“. In den folgenden Jahrzehnten gegründeten sie drei Musikschulen und riefen große Veranstaltungsreihen, wie den „Advent im Allgäu“ (1965) und das „Schwäbische Mariensingen“ in der Wallfahrtskirche Allerheiligen (1971) ins Leben, so der Pressetext weiter. Die drei Kerber-Söhne, Martin, Andreas, Markus, haben laut Mitteilung zusammen mit ihren Eltern zu einer instrumentalen und stilistischen Vielfalt gefunden. Ausgewählte historische Einflüsse aus Klöstern, Kirchen und Höfen des Alpenlandes – „Alpenländische Kammermusik“ – im Wechsel mit Weisen und Liedern aus dem alpenländisch-alemannischen Raum zeigen die Vielfalt dieser Kulturlandschaft. Für das Konzert in Wangen wird auch der Alpenjazz mit einigen Beispielen aus dem Repertoire der „Kerberbrothers Alpenfusion“ einbezogen. Neben der Kerberfamilie treten auch zwei Damen aus dem Kleinwalsertal, die ebenfalls aus einer großen Musikerfamilie stammen, auf: Koletta Fritz und ihre Tochter Nani. Die beiden werden das musikalische Spektrum zusätzlich erweitern, teilt der Veranstalter mit.

Karten gibt es in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.