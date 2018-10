Weg vom „Schmuddelimage“: Sonderpädagogik feiert 60-jähriges Bestehen

Seit kurzem gibt es an der Martinstorschule eine Sonderpädagogische Beratungsstelle zur Frühförderung. Ziel der dafür zuständigen Lehrkräfte Eva Hiesinger und Stefanie Wald ist es, bereits im Kindergarten Eltern wie Erzieherinnen auf Lernschwächen des Nachwuchses hinzuweisen und Hilfsangebote zu machen – alles auf freiwilliger Basis.

Sie bieten Beratung und Unterstützung an, wenn es Unsicherheiten bei der Entwicklung des Kindes oder bei Fragen der Einschulung gibt, aber auch wenn Auffälligkeiten bei der Motorik, bei der Wahrnehmung, beim Hören und Sehen, bei Sprache, Selbstständigkeit und Verhalten bestehen. Gemeinsam mit Eltern und Kindergärten wollen sie geeignete Fördermöglichkeiten entwickeln. Dabei sind die Frühberatungsangebote kostenfrei, unterliegen der Schweigepflicht und können nur auf Wunsch der Eltern angenommen werden. Für die entsprechende Beratung steht Eva Hiesinger und Stefanie Wald ein festes Stundendeputat zur Verfügung, das über das Regierungspräsidium finanziert wird. Ein Informationsblatt geht in diesen Tagen an alle Kindergärten in Wangen.

Erreichbar ist die Frühberatung telefonisch montags von 9.30 bis 10.15 Uhr und freitags von 11.20 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0177 / 87 93 83 6 oder per E-Mail unter fruehberatung@martinstorschule.de. Eltern können sich auch anonym an Eva Hiesinger und Stefanie Wald wenden. (jps)