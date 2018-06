Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Leader-Vereins Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu ist es zu einem personellen Wechsel in der Leader-Geschäftsstelle gekommen. Maria Hofmann wird die Stelle von Debora Kaiser übernehmen.

Hofmann, von der bayerischen Seite des Allgäus kommend, arbeitet bereits seit 15. Mai in der Leader-Geschäftsstelle in Kißlegg. Hofmann hat ihren Masterabschluss in European Economics gemacht und wird sich schwerpunktmäßig um das Projektmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit der Leader-Geschäftsstelle kümmern. Ihre Vorgängerin Kaiser wird laut Pressemitteilung die Geschäftsstelle verlassen und eine neue Herausforderung in der Kommunalverwaltung annehmen.