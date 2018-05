„We are the world“: JMS-Chor gibt ein Konzert

Die Kinder- und Jugendchöre der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu laden am Samstag, 5. Mai, zu einem Chorkonzert in den Festsaal der Wangener Waldorfschule ein. Wie die Veranstalter mitteilen, singen mehr als 150 Kinder und Jugendliche unter dem Titel „We are the world“ von der Schönheit, Vielfalt und Bedrohung unseres Planeten. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Chöre werden dabei Lieder und Chorsätze auf Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch, Hebräisch und Schwedisch zu Gehör bringen. Als besonderes „Highlight“ wird zudem ein Jugendchor aus St. Petersburg erwartet, geht aus der Pressemitteilung der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu hervor. Der Gastchor wurde von Leiterin Nina Masik an einer sprachlichen Schule in St. Petersburg gegründet und hat in Russland bereits einige Preise ersungen. Der Chor unterhält eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland und war auch schon im Kölner Dom zu hören. In Kooperation mit der Freien Waldorfschule Wangen wird der Kammerchor der JMS „La Fenice“ zusammen mit den russischen Jugendlichen auftreten und im Oktober zu einem Gegenbesuch nach St. Petersburg fliegen. Chorleiter Christian Feichtmair kennt die Qualität der russischen Chöre und freut sich laut Mitteilung auf die Begegnung mit den Jugendlichen aus St. Petersburg: „Musik kennt keine Grenzen. Das gemeinsame Konzert sowie die Besuche werden das Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen vertiefen.“ Die Chöre der JMS haben sich auf einer Chorfreizeit in Rot an der Rot gut auf das Konzert vorbereitet und freuen sich sehr auf den Auftritt. Am Klavier werden die Chöre begleitet von Margarete Busch und Sergei Masik.