Was für die biologische Vielfalt in Wangen notwendig ist

Was tut die Stadt Wangen in Sachen „Biodiversität“, also für die biologische Vielfalt? Das war unlängst eine der Fragen beim Besuch der beiden hiesigen CDU-Abgeordneten Axel Müller und Raimund Haser im städtischen Bauhof.

Die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren schützen und erhalten, die Vielfalt von Blumen und Gräsern auf für die Allgäuer Kulturlandschaft typischen Wiesen fördern und unterstützen. Diese Ziele verfolgt die Stadt mit ihrem vor etwa einem halben Jahr verabschiedeten Leitbild für eine „Wiesenstadt Wangen“. Hierzu hatte die GOL-Fraktion unlängst im Gemeinderat die Verwaltung aufgefordert, einen Zwischenbericht abzugeben. Nun haben sich Axel Müller und Raimund Haser beim Wangener Bauhof zum Thema „Biodiversität“ erkundigt.

„Wir erzeugen die Artenvielfalt durch Nicht-Leistung“, sagte Bauhof-Chef Martin Blum und meinte damit in erster Linie die extensive Pflege von Grünflächen, die einer „naturnahen Bewirtschaftung nahe“ komme. Dies sei aber auch den immer vielfältigeren Aufgaben des Bauhofs und der fehlenden, personellen Kapazität geschuldet: „Es ist eine Art Mangelverwaltung: Wir laufen unseren Aufgaben immer hinterher.“ Bei der Biodiversität sei man zudem um einen vielfältigen Baumbestand bemüht, um breit aufgestellt zu sein – Stichwort: Eschensterben. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass die Stadt zu einer ökologischen Nische geworden ist und geben uns Mühe für eine vielfältige Flora und Fauna“, so Blum weiter. Grundsätzlich Unterstützung gab es hier vom mit anwesenden CDU-Stadtrat Hans-Jörg Leonhardt: „Wer eine Wiesenstadt fordert, muss auch den Mehraufwand berücksichtigen.“

„Natur kann man nicht herstellen, man muss sie zulassen“

Biodiversität müsse generell in der Fläche stattfinden, so Blum. Der Bauhof-Chef sieht die Gefahr, dass man in Städten mit „plakativen Aktionen“ wie blühenden Grünstreifen an Wegen oder Straßen zwar viel macht, aber damit nicht nachhaltig ist: „Wichtig ist, wie solche Flächen gepflegt werden. Natur braucht Pflege.“ Vor diesem Hintergrund gab es beim Bauhof-Besuch der Abgeordneten ein Plädoyer für die Haltung von Schafen oder Ziegen, auch um der Stadt möglicherweise Arbeit bei der Bewirtschaftung von Grünflächen abzunehmen. „Wer so etwas nachhaltig betreibt, der rennt bei uns offene Türen ein“, sagt Martin Blum.

Und nennt beim Thema „Biodiversität“ seine Philosophie: „Natur kann man nicht herstellen, man muss sie zulassen.“ Pflege müsse grundsätzlich so ausgerichtet werden, das etwas passiere. Auf die Frage von Raimund Haser, wie man hierbei helfen könne, nannte der Bauhof-Chef drei Punkte: entsprechendes Personal, Unterstützung von lokalen Initiativen und Schulungen für Mitarbeiter. So könne man die Hauptaufgabe des Bauhofs für das städtische Grün entsprechend wahrnehmen: Existenzsicherung.