Was Bahnfahrer 2019 wissen müssen

Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Lindau und München im laufenden Jahr auf längere Reisezeiten einstellen: Wegen der Elektrifizierung der Bahnstrecke gibt es Streckensperrungen und Ersatzverkehre mit Bussen.

Vergangenes Jahr liefen die Bauarbeiten schwerpunktmäßig auf der Bahnstrecke zwischen Geltendorf bei München und Leutkirch. Nun verlagert sich das Geschehen auf den Abschnitt zwischen Leutkirch und Lindau. Dort will die Bahn mehr als 80 Kilometer Gleise elektrifizieren sowie rund 1300 Oberleitungsmasten und fast elf Kilometer Schallschutzwände errichten. Ende 2020 soll alles fertig sein, sagte DB-Projektleiter Matthias Neumaier am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Dinge:

Warum wird die Strecke elektrifiziert?

Der Umstieg von dieselbetriebenen Loks auf Strom soll zum einen dem Umweltschutz dienen. Außerdem verkürzen sich damit die Fahrtzeiten. So sollen Züge künftig von München bis Zürich nur noch dreieinhalb Stunden brauchen, eine Stunde weniger als bisher. Die Schweizer Neigetechnikzüge „Astoro“ ermöglichen eine höhere Geschwindigkeit in den Kurven und sollen künftig auf weiten Abschnitten Tempo 160 erreichen.

Wann wird welche Bahnstrecke gesperrt?

Die Bahnstrecke zwischen Aichstetten und Kißlegg wird vom 12. April bis 16. September gesperrt sein, die Strecke zwischen Kißlegg und Hergatz vom 12. April bis 6. Oktober. Beide Strecken sind eingleisig. Auf der zweigleisigen Stecke zwischen Hergatz und Lindau laufen Bauarbeiten und Zugverkehr überwiegend parallel. Dieser Abschnitt muss nur an folgenden Terminen komplett gesperrt werden: vom 10. bis 29. April, vom 17. bis 20. Mai, vom 26. bis 29. Juli und von 23. bis 26. August. Vom 22. Juli bis 8. September fahren zwischen Lindau und Lochau in Österreich keine Züge. Zwischen dem 6. und 8. September muss der komplette Zugverkehr in Lindau eingestellt werden, weil das elektronische Stellwerk in Betrieb genommen wird. Vom 16. September bis 21. Dezember ist außerdem wegen des Ausbaus der Südbahn die Strecke zwischen Lindau und Friedrichshafen nicht befahrbar.

Ebenfalls in den Oster- und in den Sommerferien finden auch zwischen Memmingen und Sontheim sowie zwischen Buchloe und Geltendorf Arbeiten an Eisenbahnbrücken und zur Elektrifizierung statt, begleitet von mehrtägigen Streckensperrungen und Schienenersatzverkehr. Im Ostabschnitt der Strecke, zwischen Geltendorf und Buchloe dauern die Elektrifizierung- und Schallschutzarbeiten von März bis teilweise zum Ende der Sommerferien, allerdings ohne große Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs, da der Abschnitt zweigleisig ist.

Wie funktioniert der Schienenersatzverkehr?

Statt der Züge werden Busse fahren, die alle Haltestellen anfahren, an denen normalerweise die Züge halten. Die genauen Fahrpläne der Busse stehen derzeit noch nicht fest, sagt Jürgen Schnabl vom Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB). Sie sollen jedoch zeitnah bekanntgegeben werden. Fest stehe, dass die Anschlüsse in den Umsteigebahnhöfen Memmingen, Kißlegg und Aulendorf erhalten bleiben. Zwischen Aulendorf und Kißlegg sollen die RAB-Züge stündlich in den gewohnten Fahrzeiten unterwegs sein. Zwischen Aichstetten und Memmingen werden die Züge stündlich in leicht veränderten Fahrzeiten verkehren. Zwischen Aichstetten und Hergatz wird es Bus-Ersatzverkehr geben. In beiden Bahnhöfen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Die RAB arbeite außerdem daran, Schnellbusse einzusetzen, die nur ausgewählte Haltestellen anfahren.

Kann man im Bus Fahrkarten kaufen?

Nein, das wird nicht möglich sein. Reisende müssen ihre Tickets an den Fahrkartenautomaten der Bahn oder online kaufen.

Können im Schienenersatzverkehr Fahrräder mitgenommen werden?

Nein, der Transport von Fahrrädern in den Bussen ist nicht möglich. Eventuell soll es aber einen extra Radtransport geben, so Jürgen Schnabl von der RAB.

Fährt der Eurocity München-Zürich wie im Vorjahr über Kempten statt über Memmingen? Gibt es diesmal einen Halt in Kempten?

Ja, dieser Fernzug wird wieder über Kempten fahren. Ob er dort anhält, ist noch nicht sicher, sagt Bahnsprecher Franz Lindemair. Vom 10. bis 29. April sowie vom 22. Juli bis 8. August entfällt der Eurocity jedoch. In dieser Zeit könnten Fahrgäste die IC-Busse Lindau-München nutzen, so Lindemair.

Sehen die geplanten Lärmschutzwände alle so aus wie die, die bei Rammingen bereits gebaut wurden?

Ja. Man habe sich hier auf eine „einheitliche Gestaltung“ geeinigt, sagt Projektleiter Matthias Neumaier. Demnach weisen die Schallschutzwände abgestufte Grüntöne auf und haben Rankhilfen für Pflanzen, damit sie zuwachsen können. Wie hoch die Lärmschutzwände sind, ist lokal unterschiedlich.

Wann werden die beiden Brücken in Wangen abgerissen, und gibt es dann Verkehrsbehinderungen?

Im Zuge der Elektrifizierung werden in Wangen die beiden Bahnbrücken über die Lindauer Straße und über die Obere Argen erneuert. An der Lindauer Straße sollen die Arbeiten im Zeitraum zwischen Mitte April und Ende August laufen, sagt Bahnsprecher Franz Lindemair. Wegen der Bauarbeiten wird es Umleitungen geben, diese werden noch bekanntgegeben. An der Obere Argen wird die neue, 136 Meter lange Brücke neben der bestehenden gebaut und dann mit einem Spezialkran an ihren neuen Platz gehoben. Dies wird aber erst Anfang 2020 passieren.

Welche Bauarbeiten sind am Bahnhof in Kißlegg geplant, und sind die Gleise dort barrierefrei zugänglich?

Am Kißlegger Bahnhof wird ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen, Gleise werden erneuert, und eine Unterführung wird gebaut. Wenn an Gleis 1 und 2 gearbeitet wird, ist ein direkter Gleisübergang nicht möglich. Dann muss der bereits aufgebaute Fußgängersteg genutzt werden, der nicht barrierefrei ist. Dies werde jedoch nur an wenigen Tagen der Fall sein, sagt Bahnsprecher Franz Lindemair.

Wie lange wird es noch einen Fahrdienstleiter am Bahnhof Kißlegg geben?

Bis Ende Mai. Danach wird der Bahnhof Kißlegg von Leutkirch aus „ferngesteuert“.

Wird es in Lindau eine Bürgerinformation zu den Baumaßnahmen am neuen Bahnhof in Reutin geben?

Ja, eine solche Bürgerinformation ist für Anfang März vorgesehen.

Wo kann man sich generell über alle Themen rund um die Elektrifizierung der Allgäubahn informieren?

Über das Bau-Info-Portal der Bahn: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/abs48 (Infos über den Knoten Lindau finden sich unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/knoten-lindau). Informationen gibt es außerdem auf der Projekthomepage www.abs48.com. In einem Infobüro im Lindauer Hauptbahnhof informieren Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG über den Streckenausbau und weitere Ausbauprojekte im Raum Lindau. Das Infobüro ist jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Betroffene Anwohner informiert die Bahn außerdem per E-Mail und Postsendungen.