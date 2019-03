Warum die Debatte ums Wangener Kopfsteinpflaster zu spät kommt

Von Dieter Volckart

Nach dem tödlichen Unfall an der B19 am vergangenen Montag haben sich am Mittwoch mehr als hundert Niederalfinger Bürger zusammengefunden, um gemeinsam zu trauern. Damit folgten sie einem Aufruf und versammelten sich bei der Kapelle in der Dorfmitte.

Die Trauergemeinde hat damit ihre Solidarität mit den Angehörigen der tödlich verunglückten Frau bekundet. Die 47-Jährige starb bei einem Unfall an der Bushaltestelle bei Niederalfingen. Am Donnerstag hat die Gemeinde Hüttlingen nun mitgeteilt, dass am Montag der Umbau der Haltestelle ...