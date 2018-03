Wangens Yachir zerlegt den SV Deuchelried im Alleingang

Den Witterungsverhältnissen zum Trotz konnte ein Großteil der Spiele in der Fußball-Kreisliga A III stattfinden. Einzig das Spiel zwischen der SGM Dietmanns/Hauerz und dem SV Eglofs musste abgesagt werden. Die zwei Ligaführenden aus Lindenberg und Scheidegg starteten mit einem Sieg aus der Winterpause und setzten sich damit von den Verfolgern ab. Der SV Neuravensburg kam in einem äußerst torreichen Spiel in Stiefenhofen nicht über ein 5:5 hinaus.

FC Leutkirch II – TSV Röthenbach 1:0 (1:0). - Tore: 1:0 Yilmaz Kilic (24.). – Der FC Leutkirch II hat mit einem verdienten Heimsieg die Abstiegsränge verlassen. Ein deutliches Chancenplus auf Seiten der Gastgeber blieb ungenutzt. Eine Großchance der Gäste zum Ausgleich wurde in größter Not vereitelt. Damit schoss Yilmaz Kilic das entscheidende Tor bereits im ersten Durchgang.

Türk SV Wangen – TSV Heimenkirch II 1:4 (1:1). – Tore: 0:1 Andreas Hehle (4.), 1:1 Hakan Sahin (45.), 1:2/1:4 Daniel Ferber (56./90.), 1:3 Yilmaz Özcelik (69.). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den Türk SV (70.). – Die Gäste aus Heimenkirch erwischten den besseren Start in die Partie und gingen früh in Führung. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gelang dem Türk SV der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war der TSV die effizientere Mannschaft und ging am Ende mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg nach Hause. Der TSV hält damit Anschluss an die Tabellenspitze.

TSV Stiefenhofen – SV Neuravensburg 5:5 (1:2). – Tore: 0:1 Eigentor (5.), 0:2 Unbekannt (17.), 1:2 Bernhard Prinz (41.), 1:3 Unbekannt (49.), 2:3 Lukas Fleschhut (51./FE), 2:4 Unbekannt (61.), 3:4 Florian Imgrund (65.), 3:5 Unbekannt (70.), 4:5 Philipp Haser (88.), 5:5 Simon Glötter (90.+3). – Das unterhaltsamste Spiel des Spieltages lieferten sich der TSV Stiefenhofen und der SV Neuravensburg. Individuelle Abwehrfehler sorgten zunächst für den besseren Start der Gäste. Ein Eigentor eröffnete den Torreigen. Obwohl die Hausherren über die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterher liefen, gelang es dem TSV letztlich hochverdient, einen Punkt zu Hause zu behalten. Spielerisch war die Heimelf deutlich überlegen.

SV Amtzell – FC Scheidegg 0:1 (0:1). – Tore: 0:1 Pius Wilges (13.). – Einen knappen Auswärtssieg beim SV Amtzell erkämpfte sich der Ligazweite aus Scheidegg. Der FC bleibt damit an Spitzenreiter Lindenberg dran und setzt sich von den Verfolgern ab. Das Tor des Tages schoss Torjäger Pius Wilges bereits früh in der ersten Hälfte.

FC Wangen II – SV Deuchelried 5:2 (2:1). – Tore: 0:1 Michael Burkart (3.), 1:1 Djamel Eddine Yachir (6.), 2:1 Djamel Eddine Yachir (43.), 3:1 Djamel Eddine Yachir (60.), 4:1 Djamel Eddine Yachir (65.), 4:2 Ricardo Borges (71.), 5:2 Djamel Eddine Yachir (85.). – Die Gäste aus Deuchelried erwischten einen Blitzstart und gingen mit 0:1 beim benachbarten FC Wangen II in Führung. Doch dann kam Djamel Eddine Yachir und zerlegte den SV Deuchelried vor heimischem Publikum nahezu im Alleingang. Mit fünf Treffern machte sich die Nummer zehn zum Derby-Schreck.

FC Lindenberg – SGM Aitrach/Tannheim 3:0 (1:0) .– Tore: 1:0 Marco Hammer (5.), 2:0 Halim Rrahimi (61.), 3:0 Roman Liwinez (81.). – Der unangefochtene Tabellenführer Lindenberg gewann auch nach der Winterpause sein Heimspiel souverän gegen die Gäste aus Aitrach/Tannheim. Bereits früh ging die Heimelf durch Marco Hammer in Führung. Nach dem Seitenwechsel machte der FC den Deckel drauf und ließ keine Zweifel mehr an einem Heimerfolg.