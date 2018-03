Wangens Vertreter der Jugend für die nächsten zwei Jahre gewählt

Groß war die Spannung am Freitagabend im Rathaus: Wer hat es geschafft? Wer muss mit den Nachrückerplätzen vorliebnehmen? Gegen 20.30 Uhr stand das Jugendgemeinderatswahl-Ergebnis fest, das Elias Glatzel, Mitglied des Jugendgemeinderates 2014 bis 2018, wenig später verkündete. Alexandra Müller, Leiterin des Jugendreferats und in dieser Funktion städtischerseits zuständig für die JGR-Wahl, dankte allen 23 Kandidaten für ihr Interesse.

In einem kleineren, überschaubaren Rahmen ging die Verkündigung in diesem Jahr über die Bühne. Nahezu alle Kandidaten, der Wahlausschuss, Wahlhelfer, Alt-Jugendgemeinderäte und einige Familienmitglieder waren gekommen. Die politische Spitze der Stadt fehlte dieses Mal erstmals gänzlich. Elias Glatzel legte seinen Nachfolgern insbesondere die Landesgartenschau ans Herz: „Mit einem guten Jugendgemeinderat hat man die Chance, etwas mitzugestalten.“

Stimmenkönig wurde Elias Glatzels Bruder Jakob, der neben Luis Zauner einer von zwei Kandidaten war, die bereits dem alten Gremium angehörten. „Ich freue mich natürlich, dass ich so viele Stimmen bekommen habe“, sagte der 18-jährige Schüler des Beruflichen Schulzentrums und Handballer. „Ziemlich viel Spaß“ habe ihm das Amt in den vergangenen beiden Jahren bereitet.

Als Beispiel nannte er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ das Jugendfestival „Wait for it“ oder die Anliegen Jugendlicher, die an ihn herangetragen werden: „Etwas, was ich versuchen werde zu verwirklichen, ist ein neuer Basketballplatz. Das würde ich liebend gern durchbringen.“ Ansonsten fände er das Thema Politik insgesamt sehr interessant: „Ich könnte mir vorstellen, dass es auch beruflich mal in diese Richtung gehen könnte. Auch da war und ist der Jugendgemeinderat ein guter Weg, um reinzukommen.“

Alt-Jugendgemeinderäte sind Stimmenkönige

Nur zwei „Alt-Jugendgemeinderäte“ traten zur Wahl des vierten Wangener Jugendgemeinderats an – und beide landeten ganz vorne. Hinzu kommen 13 neue Gesichter. Dem neuen Gremium gehören acht weibliche und sieben männliche Vertreter aus vier verschiedenen Schulen an. Mit Angelina und Aaliyah Fejza ist zum zweiten Mal nach den Gebrüdern Glatzel 2016 ein Geschwisterpaar mit dabei.

Nach Schulen aufgeteilt stellen das Berufliche Schulzentrum und das Rupert-Neß-Gymnasium jeweils fünf Vertreter, die Johann-Andreas-Rauch-Realschule vier und die Werkrealschule Niederwangen einen. Für letzteren musste Lara Ortmann ihren Sitz räumen und ist nun erste Nachrückerin für den Fall eines Ausscheidens der Gewählten (mit Ausnahme Lucas Sterz, für den Linda Younes nachrücken würde). Bei Sterz griff die neu in die Satzung aufgenommene Regelung, dass von jeder beteiligten Schule ein Vertreter ins Gremium einzieht, sofern er mindestens zehn Prozent aller gültigen Stimmen auf sich vereint. Die „Zehn-Prozent-Hürde“ gelang im Übrigen nicht nur Lucas Sterz, sondern allen zur Wahl stehenden Jugendlichen.

Die neuen 15 Räte:

Jakob Glatzel (Berufliches Schulzentrum Wangen/BSW), 18 Jahre 1130 Stimmen

Luis Zauner (BSW), 17 Jahre 896 Stimmen

Anna Baumann (BSW), 17 Jahre 705 Stimmen

Winona Turra (Rupert-Neß-Gymnasium/ RNG), 15 Jahre 689 Stimmen

Lukas Häring (Johann-Andreas-Rauch-Realschule/JARR), 15 Jahre 682 Stimmen

Franziska Rack (BSW), 17 Jahre 660 Stimmen

Peter Nessensohn (RNG), 18 Jahre 648 Stimmen

Bianca Maria Buhmann (RNG), 17 Jahre 645 Stimmen

Paul Geschwentner (JARR), 16 Jahre 611 Stimmen

Angelina Fejza (BSW), 16 Jahre 596 Stimmen

Johannes Mertin (RNG), 17 Jahre 588 Stimmen

Pia Wiltsche (JARR), 14 Jahre 579 Stimmen

Aaliyah Fejza (JARR), 14 Jahre 572 Stimmen

Thea Brücher (RNG), 15 Jahre 567 Stimmen

Lucas Sterz (Werkrealschule Niederwangen), 14 Jahre 324 Stimmen

Die weiteren Ergebnisse

der JGR-Wahl:

Lara Ortmann (JARR), 15 Jahre 559 Stimmen

Katharina Rack (JARR), 15 Jahre 524 Stimmen

Mischa Englert (JARR), 16 Jahre 515 Stimmen

Emma Steppe (RNG) , 18 Jahre 507 Stimmen

Feanor Appel (JARR), 13 Jahre 390 Stimmen

Feim Gyunay (JARR), 14 Jahre 390 Stimmen

Jakob Pogutter (JARR), 13 Jahre 327 Stimmen

Linda Younes (GWRSN), 14 Jahre 239 Stimmen

Der neue Jugendgemeinderat wird am Dienstag, 20. Februar, 18 Uhr, verpflichtet, der alte an diesem Tag aus dem Amt entlassen.