Wangens Tischtennisteams verlieren

Die Tischtennismannschaften des TTC Wangen haben am Wochenende eine ausgeglichene Bilanz hingelegt. Es gab zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die beiden Niederlagen kassierten allerdings die Topteams des TTC Wangen in der Verbandsklasse und Landesliga.

Frauen-Verbandsklasse: SG Schwenningen – TTC Wangen 8:5 – Beim Tabellenletzten Schwenningen musste sich Wangen unglücklich mit 5:8 geschlagen geben. Vorentscheidend waren die beiden Niederlagen in den Eingangsdoppeln, Czaja/Mild verloren im fünften Satz mit 14:16. Hätten Weiland/Lang den ersten Satz nicht verloren, hätten sie 3:0 gewonnen, so aber hieß es 2:0 für die Gastgeber. In den Einzeln holte nur Isabelle Mild zwei Siege für Wangen, während Angela Weiland, Katja Czaja und auch Steffi Lang nur einmal siegreich waren.

Männer-Landesliga: TTF Altshausen II – TTC Wangen 9:3 – Chancenlos war der TTC beim Tabellenführer Altshausen, denn Petr Fischer fehlte. Ersatzmann Felix Gelle spielte gut, aber für einen Satzgewinn reichte es nicht. Sehr stark agierte der immer stärker werdende TTC-Zugang Simon Kunert, der den früheren Wangener Spitzenspieler Karl Dachs und auch den württembergischen Seniorenmeister Wolfgang Jagst besiegte. Für den 2:7-Zwischenstand hatte Frank Bächstädt mit einem knappen Sieg gegen Ersatzmann Assfalg gesorgt. Die anderen Wangener Akteure gingen leer aus.

Bezirksliga: TTC Wangen II – SV Fronhofen 8:8 – Ohne den in Prüfung stehenden Felix Fießinger war Wangen gegen den Tabellennachbarn Fronhofen, der wieder mit dem lange verletzten Spitzenspieler Luitgart antrat, Außenseiter. Da aber das Team von Mannschaftsführer Andy Fricker topmotiviert war und die Ersatzleute Andreas Ast und Klaus-Peter Frantz stark spielten, holte Wangen doch einen Punkt. Hätten Fricker/Gelle ihren Matchball im Doppel genutzt, wäre Wangen sogar mit 3:0 in Front gegangen, denn Männel/Kreutzer dominierten und Ast/Frantz drehten einen 0:2-Rückstand in einen Sieg. Patrick Männel und Günther Kreutzer unterlagen trotz ordentlicher Leistungen in ihren Einzeln. In der Mitte siegte Manfred Gelle souverän, Andy Fricker unterlag dem starken Bayer mit 9:11 im Entscheidungssatz. Klaus-Peter Frantz spielte im Einzel groß auf, auch Andreas Ast besiegten seinen unorthodox spielenden Kontrahenten klar, sodass es 5:4 für Wangen stand. Patrick Männel wehrte gegen Luitgart im Entscheidungssatz zwei Matchbälle ab, auch Günther Kreutzer zeigte eine taktisch starke Leistung. Beim 7:4 spekulierte der TTC sogar auf beide Punkte. Doch in der Mitte gingen beide Punkte an Fronhofen, auch das hintere Paarkreuz patzte. Beim Stand von 7:8 stand Wangens Schlussdoppel unter Druck – Männel/Kreutzer sicherte dem TTC durch den 3:1-Erfolg wenigstens einen Punkt.

Kreisliga A: TTC Wangen III – SV Deuchelried IV 8:8 – Der Tabellenvierte Wangen (16:10) tat sich gegen den Tabellenneunten Deuchelried (9:19) sehr schwer. Überragender Spieler war Manfred Gelle, der bei seinen vier Einsätzen viermal erfolgreich war, zweimal im Doppel mit Andy Fricker. Wangen führte zwischendurch 5:2, geriet dann aber mit 6:7 und 7:8 in Rückstand und war letztendlich mit der Punkteteilung zufrieden. Für die weiteren Punkte sorgten Hösch/Kreil, Markus Sohler, Klaus Hösch und Heiko Kreil. Im letzten Einzel zwischen Andreas Klotz und Aaron Kuder verlor der Wangener im Entscheidungssatz.

Kreisliga D: TTC Wangen IV – SV Bergatreute V 9:0 – Wangen überließ den überforderten Gästen lediglich einen Satz. Mit diesem Kantersieg bleibt Wangen IV mit 21:1 Punkten Tabellenführer. TTC: Enderle/Weh, Kreil/Günther, Schneider/Held, Heiko Kreil, Harald Enderle, Fritz Weh, Werner Schneider, Jochen Günther und Sigi Held.

Mädchen-Bezirksklasse: SV Deuchelried III – TTC Wangen 1:6 – Hochverdient holte Wangen in Deuchelried beide Punkte.