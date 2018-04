Wangenerin veröffentlicht neuen Dokuroman

„Unglaublich aber wahr!“: So beschreibt Gerda Etti die Geschichte, die sie jetzt in einem neuen Dokuroman „Wenn die Lüge ein Lächeln hat“ vorstellt. Die aus München stammende Autorin hat in Wangen seit Jahrzehnten ihre zweite Heimat gefunden.

Nach einigen Veröffentlichungen im Bereich Lyrik wirkte sie laut Mitteilung auch an pädagogischen Schriften mit. Über die Jahre erweiterte sie ihr Repertoire demnach mit Kurzgeschichten, Märchen und kleinen Theaterstücken für Schüler. In ihrem neuen Roman führt Etti die Leser auf die Baleareninsel Mallorca. Hier will sich die Protagonistin Lia mit dem Erbe ihrer Mutter einen Lebenstraum erfüllen: eine kleine Finca. Doch Lia gerät in die Fänge einer mit allen Wassern gewaschenen Immobilienmaklerin. Das Buch ist bei Amazon unter dem Pseudonym Gerda Bader und dem Titel „Wenn die Lüge ein Lächeln hat“ als E-book erschienen, in zwei Einzelbänden oder als Doppelband.