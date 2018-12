Wangenerin Melanie Leupolz verlängert beim FC Bayern

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz hat ihren Vertrag beim FC Bayern München bis zum Sommer 2020 verlängert. Dies teilte der deutsche Ex-Meister am Dienstag mit. Leupolz war 2014 vom SC Freiburg nach München gewechselt und 2015 sowie 2016 mit dem FC Bayern deutscher Meister geworden. Inzwischen ist die Mittelfeldspielerin Kapitänin des Teams.

„Wir haben in der Mannschaft großes Potenzial und einen guten Plan, wie wir die nächsten Jahre vorankommen wollen und wieder Titel gewinnen können“, sagte die 24-Jährige in einer Vereinsmitteilung. „In Europa wollen wir zu den absoluten Top-Mannschaften aufschließen, um auch Titel-Anwärter in der Champions League zu werden“, fügte die Olympiasiegerin und einstige Europameisterin hinzu. In der Bundesliga sind die Münchnerinnen derzeit Zweiter hinter dem VfL Wolfsburg, den sie am Sonntag zum Spitzenspiel empfangen.