Wangener Wirtschaftskreis wächst kontinuierlich

Der vor 30 Jahren gegründete Wangener Wirtschaftskreis, der vor gut zwei Jahren als Verein eine Wiederbelebung erfuhr, wächst und wächst. Dass er inzwischen 97 Mitglieder in seinen Reihen hat, war nur eine von vielen Fakten, die am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung im Farny Hotel zu erfahren waren. Für Claudia Hartmann, die aus dem Vorstand ausschied, rückte der Karseer Wolfgang Endel in einer Stichwahl nach.

Die Liste jener Aktivitäten, die der Wangener Wirtschaftskreis 2017 anbot und unternahm, ist lang. Sie reicht von der Einmischung in Sachen politisch zunächst gewollten Veränderungen am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW), die teilweise abgewandt werden konnten, über die Schlossgespräche in Kißlegg, einer Veranstaltung mit den Kandidaten zur Bundestagswahl, angebotenen Betriebsbesichtigungen, Vorträgen, monatlichen Zusammentreffen von Unternehmern bis hin zu einer Spende ans Schülerforschungszentrum.

„Es ist ein Riesenschritt, den Sie in den vergangenen zwei, drei Jahren gemacht haben“, sagte Wangens Wirtschaftsbeauftragter Holger Sonntag. Die Riesenschritte werden 2018 wohl auch eine Fortsetzung finden. Denn laut Marcus Eberlei, zweitem Vorsitzenden des Vereins, kommt zu den schon 2017 gebotenen Veranstaltungen eine Beteiligung an „Zukunft Wangen“, einer bislang vom BSW organisierten Messe für Ausbildung und Studium und eine Berlinreise, bei der auch die politischen Vertreter im Bundestag besucht werden sollen.

Aufgebaut werden konnte – vorwiegend durch die Mitgliederbeiträge – auch eine gute wirtschaftliche Basis. Belassen werden sollen die Beiträge, die, je nach Geschäftsgröße, von zehn bis 80 Euro monatlich reichen. Aus den Mitgliederreihen heraus vorgeschlagen wurde, für Start-up-Unternehmen besondere Beitritts-Anreize zu schaffen.

Eine Stichwahl für den durch Claudia Hartmann frei gewordenen Vorstandssitz gab es zwischen Thomas Linn aus Aitrach und Wolfgang Endel aus Wangen-Karsee, die Endel für sich entschied. Endel wird den Posten vorerst für ein Jahr übernehmen, da im kommenden Jahr der gesamte Vorstand neu gewählt wird. Jürgen Gauß, Kämmerer der Gemeinde Amtzell, bot an, die Schlossgespräche in Amtzell abzuhalten – und damit eine Vernetzung auch mit den Betrieben aus Amtzell und dem interkommunalen Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies zu schaffen.