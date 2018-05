Wangener Welten ein voller Erfolg

Bestes Messewetter, viele Showeffekte und ein eindrucksvoller Saisonauftakt zur Blindenfußball-Bundesliga: Die Besucher der Wangener Welten haben am Samstag zahlreiche Höhepunkte erlebt. Auch die Aussteller schienen am frühen Nachmittag durchaus zufrieden – wenngleich nicht alle Messehallen gleich gut besucht waren.

„Eine Gute-Laune-Messe.“ So lautete das erste Fazit des städtischen Wirtschaftsförderers Holger Sonntag. In der Tat: Tausende Besucher zogen durch die Hallen und über das Freigelände an der Argeninsel. Dabei erlebten sie in der Lothar-Weiß-Halle zahlreiche Showeffekte, allen voran die immer wieder beliebten Modenschauen. Aber auch in den anderen Hallen sah man an den Ständen Menschen, die offenbar gezielt das Informationsgespräch mit Vertretern der insgesamt 155 Aussteller suchten.

Dies deckte sich mit Sonntags Eindrücken: Nachdem sich die vor Ort präsenten Unternehmen zum Auftakt am Freitag mehr Besucher gewünscht hätten, sei am Samstag das Interesse an den Angeboten und Leistungen vorhanden gewesen. Wobei manch ein Aussteller auch zu verstehen gab, bei früheren Welten-Samstagen schon mehr Andrang erlebt zu haben.

Apropos Angebote: Die gab es reichlich – auch neben den Produkten der Aussteller. Dabei stand am Samstag der Saisonauftakt der Blindenfußball-Bundesliga klar im Blickpunkt. Auf einem Kunstrasenplatz neben der Argensporthalle kickten vor durchaus gut besetzter (und eigens aufgebauter) Tribüne namhafte Mannschaften wie die Blindenvertretungen von Borussia Dortmund, Schalke 04 oder dem FC St. Pauli.

Zu Beginn gab es ein Einlagespiel der Dortmunder gegen ein Wangener Allstar-Team. Dabei traten sehende Wangener mit abgedeckten Augen gegen die Nichtsehenden des BVB an – und merkten schnell, welch große Herausforderung es ist, ohne Augenlicht dem runden Leder hinterher zu jagen. Das jedenfalls bekannte etwa Norbert Rasch, Mitglied des Wangener Teams und städtischer Behindertenbeauftragter. Und das merkte man auch am Ergebnis: Die Dortmunder gewannen 6:1.

Apropos Menschen mit Behinderungen. Sie standen in direkter Nachbarschaft zum Spielfeld ebenfalls im Blickpunkt. Denn der Tag der Menschen mit Behinderungen war wegen des Blindenfußballs in diesem Jahr ausnahmsweise vom Marktplatz auf die Wangener Welten gezogen. „Ganz bewusst“, wie Rasch erläuterte – zumal die Veranstaltung damit von normalerweise drei auf acht Stunden ausgeweitet werden konnte. Herta Fillipp-Zeh von der mit einem Stand vertretenen Lebenshilfe Wangen-Isny war zufrieden: „Es macht Spaß. Hier ist man einer von vielen.“

Einige von vielen waren auch Wangener Flüchtlinge, die derzeit einen von der Stadt arrangierten Sprachkurs beim Christlichen Jugenddorf an der Lindauer Straße absolvieren, um sich auf die anstehende Berufsausbildung vorzubereiten. Die jungen Männer hatten die Aufgabe, bei einer Messe-Rallye Fragen beantworten zu lassen und so mit den anderen Messebesuchern ins Gespräch zu kommen. Außerdem werden sie im Nachgang zur Leistungsschau in deutscher Sprache einen Bericht über die Großveranstaltung schreiben.

Zu der gehören bis einschließlich Sonntag – selbstverständlich – abermals die Modeschauen auf der Bühne der Lothar-Weiß-Halle. Weibliche und männliche Models präsentierten dort die Produkte von vier Wangener Bekleidungsgeschäften. Traditionell ist die Halle dabei bestens gefüllt – so auch am Samstagmittag. „Die Modenschau ist gesetzt“, konstatierte denn auch die Organisatorin, Gästeamtsleiterin Belinda Unger.

Die Wangener Welten öffnen ihre Türen letztmals am Sonntag, 6. Mai, von 10 bis etwa 18 Uhr.