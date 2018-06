Wangener Welten bieten Firmen eine Plattform sich zu präsentieren

Die Wangener Welten feiern heuer ihr zehnjähriges Bestehen. 2018 findet die Leistungsschau rund um die Argeninsel von Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai, statt und hat offensichtlich von ihrer Anziehungskraft nichts verloren. Stand heute haben sich bereits mehr als 100 Aussteller angemeldet.

Seit der ersten Messe im Jahr 2008 hat sich vor allem die Dimension geändert. Nach kleinen Anfängen zeigen sich die Aussteller heute in drei Sporthallen und auf dem Freigelände. In der benachbarten Stadthalle präsentiert sich jetzt zum zweiten Mal die Reisemesse.

Das alles spiegelt sich auch in den Besucherzahlen. Regelmäßig erleben rund 18 000 Menschen die Wangener Welten, was die Leistungsschau zur zweitgrößten im Landkreis Ravensburg macht. Nach den Brauchtumsfesten ist diese Schau heute eine der größten Veranstaltungen in Wangen. Zum Publikumsmagneten ist die Messe nicht nur durch die Aussteller und ihre interessanten Angebote geworden. Auch das Begleitprogramm mit Modenschau, Tanz, Sport und Spaß für die ganze Familie lockt Jung und Alt.

Die Wangener Welten sprechen Gewerbetreibende aus einem Umkreis von rund 50 Kilometern um Wangen an. Für viele von ihnen ist die Schau seit ihrem Beginn 2008 fester Bestandteil der Außenpräsentation, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zu diesem Kreis gehört beispielsweise die Schlosserei Herrmann. „Uns bieten die Wangener Welten alle zwei Jahre die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Wir können dort Kundenpflege betreiben und geben dort auch regelmäßig eine Visitenkarte unseres Leistungsspektrums ab“, sagt Geschäftsführer David Herrmann. Dies ist auch für Ofenbauer Gerhard Gammer ein wichtiger Grund für seine Präsenz. „Man muss sich in Zeiten zeigen, in denen es einem gut geht“, ist sein Credo. Zudem hätten sich auf den Wangener Welten auch schon gute Geschäfte ergeben, und das sei für einen Ofenbauer im Frühjahr nicht selbstverständlich. „Mir bringt’s immer was, auf dieser Messe zu sein“, sagt Gammer. Markus Wahl, Inhaber des gleichnamigen Heizungsbau- und Installationsgeschäfts, mag die familiäre Atmosphäre bei den Wangener Welten: „Wenn man in Wangen ist, dann trifft man dort in dem schönen Umfeld zentral seine Kunden.“ Alle drei Betriebe sind seit Beginn der Messe dabei.

Die Resonanz der rund 150 Aussteller spricht laut Stadt bisher jedes Mal für eine hohe Zufriedenheit mit dem, was die Wangener Welten ihnen bieten. Weil stadteigene Hallen genutzt werden, gebe es vergleichsweise geringe Grundkosten. Das bedeute: Die Veranstalter könnten den Ausstellern günstige Preise für ihren Auftritt bieten. „Wir tun auch im Vorfeld viel für sie“, sagt Wirtschaftsförderer und Messeverantwortlicher Holger Sonntag. „Dazu gehört, dass wir ihnen wo immer möglich Dienstleistungen anbieten. Wir machen beispielsweise Werbung in und mit den lokalen Medienpartnern.“

So werden rund 1000 Plakate in der Region platziert, 50 000 Flyer verteilt, die städtische Internetseite verweist auf die Homepages der Aussteller. Neben der Messezeitung werden TV- und Radiobeiträge geschaltet. Der Messeauftritt bei den Wangener Welten führe laut Sonntag in vielen Fällen zu einem intensiven Messenachgeschäft. Das jedenfalls lehre die Erfahrung. Die Aussteller würden auch deshalb die direkte Kundenansprache auf der Wangener Leistungsschau schätzen.

Alle weiteren Informationen finden sich im Internet unter www.wangener-welten.de