Rund 300 Angebote umfasst das VHS-Angebot im neuen, von September bis Januar laufenden Semester für Wangen und Kißlegg. Auf 50 Druckseiten zusammengefasst, liegt das Programm an zahlreichen öffentlichen Stellen aus oder ist im Internet abrufbar (www.vhs-wangen.de). Ein Überblick über besondere Veranstaltungen:

Im Bereich der Vorträge macht ein generell aktuelles Thema den Auftakt: „Vererben, aber richtig!“ Rechtsanwalt Achim Kraft informiert am 9. Oktober, ab 20 Uhr in der Hägeschmiede. Nicht weniger aktuell ist ein Thema, über das Johannes Vogler, Facharzt für Psychosomatische Medizin, am 15. November (20 Uhr, Hägeschmiede) spricht: „Internetsucht, gibt es das wirklich und wenn ja, woran merkt man das?“ Völlig neue Wege in Darstellungsform beschreitet die VHS Wangen am 5. Dezember (18 Uhr) mit einer Veranstaltung zur Frage: „Zwischen digitaler Demenz und digitaler Intelligenz: Lernen wir besser digital?“ Denn dabei handelt es sich um ein Live-Webinar. Das heißt: Der Mannheimer Professor Gerald Lembke spricht in der dortigen Abendakademie und VHS. Zahlreiche Volkshochschulen sind via Live-Übertragung angeschlossen, auch die Wangener. VHS-Leiter Lorenz Macher moderiert den Abend in der Hägeschmiede. Für Fragen an Lembke stehe eine Chatplattform zur Verfügung.

Neu für die Wangener VHS ist auch ein Angebot aus dem Bereich Kunst und Handwerk am 15. und 22. Oktober. Dabei werden Bilder unter anderem mit lebenden Pflanzen gemalt. Das bedeutet: An sich „fertige“ Bilder verändern sich weiter, da die Pflanzen wachsen. Für Loranz Macher ist das Angebot „etwas ganz Abgefahrenes“.

Auch im Bereich Musik und Tanz wartet Besonderes – und zwar in Verbindung mit der Opernbühne Württembergisches Allgäu. Diese führt im kommenden März die Oper „La Bohème“ auf. Im Vorfeld, am 20. Januar und am 3. Februar, wollen VHS und Opernbühne auf Text und Inhalt dieser Puccini-Oper einstimmen. Teilnehmer sollten allerdings italienisch können.

Auch der gute Schlaf ist immer wieder aktuell. Im Bereich Gesundheit geht es deshalb am 12. Januar um entsprechende Entspannungstechniken. Lorenz Macher dazu: „Das ist kein wilder Hokuspokus.“ Er selber habe die Übungen schon ausprobiert.

Und auch der Bereich Kochen und Ernährung folgt Trends: Zusammen mit dem Molkereimeister Siegfried Wörner lernen Kursteilnehmer am 25. Oktober, veganen Käse herzustellen. Gleiches gilt am 17. Januar. Dann geht es aber um die Quarkzubereitung wie zu Großmutters Zeiten.

Neu im Programm sind auch zwei Französischkurse für Anfänger (mit Vorkenntnissen) im Herbst. Hier hat die VHS laut Macher ein „personelles Loch“ gestopft und eine Muttersprachlerin als Dozentin gewonnen. Ganz komprimiert an zwei Samstagen (13. und 20. Oktober) wird Entsprechendes für Spanisch-Interessierte angeboten. Laut VHS-Chef ein neues Format, das Menschen ansprechen soll, die unter der Woche zeitlich stark belastet sind. Gleich in das Land selbst geht es für Italienisch-Liebhaber: Diese können vom 30. September bis zum 6. Oktober in Wangens Partnerstadt Prato reisen. In Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein wird vormittags gebüffelt, nachmittags sind Exkursionen im Angebot. (jps)