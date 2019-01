Das druckfrische Urlaubsmagazin mit Gastgeberverzeichnis trägt den Titel „Heimaturlaub in Wangen“ und soll Lust auf Urlaub machen. Wie das Gästeamt mitteilt, wurde das bisherige Layout durch Sara Bilgram und Michael Felder überarbeitet, optimiert und modernisiert. Auf 80 Seiten zeigt sich Wangen laut Mitteilung mit seinen Besonderheiten, Veranstaltungshighlights, Urlaubsthemen und Ausflugstipps. Einhundertfünfzehn Übernachtungsbetriebe vom Hotel, über Ferienwohnungen, Bauernhöfe bis hin zu den Ferienzimmern und dem Wohnmobilstellplatz sind im Gastgeberverzeichnis abgebildet, genauso wie die Gastronomiebetriebe. Das Urlaubsmagazin ist im Gästeamt–Tourist Information Wangen kostenlos erhältlich. Gerne kann die Broschüre auch telefonisch unter 07522 / 74211 oder per E-Mail an tourist@wangen.de angefordert werden. Auf der Internetseite unter www.wangen.de steht zudem eine digitale Version zum Download zur Verfügung. Auf dem Bild sind Sara Bilgram und Michael Felder vom Gästeamt Wangen zu sehen, die das neue Urlaubsmagazin präsentieren. Foto: Gästeamt