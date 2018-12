Wangener Unternehmen ehren Mitarbeiter

Die Unternehmen Zoller und Fröhlich (Z+F) und bfz Steinmeier haben Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt: Francesca Chioccarelli, Doris Ebenhoch, Angela Sauter, Leo Huber, Christian Schenk, Jens von Wurzach (jeweils zehn Jahre), Sieglinde Maurer und Jana Reiher (jeweils 20 Jahre), Klaus Lehmann (25 Jahre), sowie Eric de Jans und Hans Leupolz (jeweils 40 Jahre). Darüber hinaus wurden Bruno Deschler, Hans Schneider und Reinhold Tremmel in den Ruhestand verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung. Wangens Oberbürgermeister Michael Lang nahm an der Feier teil. In seiner Ansprache dankte er den Mitarbeitern nicht nur für ihr langjähriges Engagement, sondern hob auch die Wichtigkeit der Verbundenheit zwischen Arbeitnehmern und der Region hervor. Foto: Z+F