Wangener SZ-Leser schicken „eisige Erinnerungen“

Die klirrende Kälte in der Region hat sich mittlerweile verabschiedet, doch einige SZ-Leser haben die „Eiszeit“ fotografisch festgehalten.

Das Thermometer zeigt in diesen Tagen wieder deutlich Plusgrade an. Zum Wochenende hin sind mit Föhnunterstützung sogar zweistellige Werte, also vorfrühlingshaftes Wetter, vorhergesagt. Das hat aber einige SZ-Leser nach dem Aufruf in der „Schwäbischen Zeitung“ nicht davon abgehalten, uns „eiskalte Erinnerungen“ an die vergangene Woche zu schicken. Nach dem „Eiszeit“-Kunstwerk an der Eselmühle sind weitere, fotografische Beispiele für „Kälte-Kunstwerke“ eingegangen.