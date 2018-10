Wangener Stadträtinnen hoffen auf mehr Interesse an der kommunalpolitischen Arbeit

Zur BoRa-Veranstaltung unter dem Motto „Starke Frauen – starke Region“ am Donnerstag, 25. Oktober, lädt das Wangener BoRa-Team um 19 Uhr ins Weberzunfthaus in Wangen ein.

Mit dem Titel „BoRa – Frauen für die Politik“ haben sich politisch aktive Frauen aus den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg zusammengefunden, um parteiübergreifend und überregional mehr Frauen für die politische Beteiligung zu gewinnen. Ziel ist es, den Frauenanteil in den politischen Gremien auf 50 Prozent zu steigern. Laut Landratsamt Ravensburg liegt er bundesweit derzeit bei 12,5 Prozent.

Deshalb organisieren sie mehrmals im Jahr in beiden Landkreisen Empfänge wie die geplante BoRa-Veranstaltung. Diese Abende dienen dem Austausch und der Vernetzung.

In Wangen bieten die BoRa-Frauen laut Mitteilung „ein mitreißendes Programm mit spannenden Gästen in gemütlicher Atmosphäre“.

Mit dem Impulsvortrag „Politik kann Mann – Frauen können es auch – Vereinbarkeit Familie/Beruf/Ehrenamt“ steigt die Helene-Weber-Preisträgerin und aktive Kommunalpolitikerin Dorothea Maisch aus Gaggenau in das Thema ein.

In der anschließenden Talkrunde diskutiert die Moderatorin und Schauspielerin Jutta Klawuhn mit politisch aktiven Frauen und weiteren Mitstreiterinnen darüber, wie sie ihre Ziele erreicht haben, wie sie Karriere und Familie unter einen Hut bringen, und sie sprechen darüber, wie sie sich in einer Männerdomäne durchsetzen.

Auf dem Podium sitzen die Kommunalpolitikerinnen Dorothea Maisch, Ursula Loss, Britta Wagner, Patricia Thiermann-Haase, Ingrid Detzel sowie Petra Krebs, die inzwischen auch Mitglied des Landtags ist, und die Wangener Jugendgemeinderätin Aaliyah Fejza. Das Programm wird von Lothar Kraft und Stefan Sigg jazzig untermalt. Weiter klingt der Abend mit guten Gesprächen bei Wangener Imbiss und Jazz im Café aus.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Unter dem Motto „Frauen können es auch“ will auch das Landratsamt Frauen mit Infoveranstaltungen Mut machen für eine Kandidatur für die Kommunalwahlen. Den Start macht ein Informationsabend nur für Frauen am Mittwoch, 7. November, um 18.30 Uhr im Bauernhausmuseum in Wolfegg. Auch diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem BoRa-Netzwerk organisiert.

Weitere Informationen gibt es unter www.bora-frauenpolitik.de. (sz)