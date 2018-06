Wangener spenden vier Tonnen Kleidung

Rund 15 Tonnen gute, gebrauchte Kleidung für Flüchtlinge haben Menschen im Dekanat Allgäu-Oberschwaben gespendet – knapp vier Tonnen davon sind in Wangen zusammengekommen.

Tausend Menschen spendeten Kleider an die Sondersammlung der katholische Hilfsorganisation Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart. Die Aktion Hoffnung hatte über die Dekanate kurzfristig eine Sammlung von Winterkleidung für Flüchtlinge organisiert, so auch an drei Standorten in Waldsee, Leutkirch und Wangen. Der Grund: In den Kleiderkammern der Landeserstaufnahmestellen für Flüchtlinge in Meßstetten und Ellwangen war insbesondere Winterkleidung für Männer knapp geworden. Die Betreuer an den drei Sammelplätzen vor Ort berichteten, dass überwältigend viele Spenden aus allen Schichten der Gesellschaft kamen, mehr als erwartet wurde. Insgesamt sind so im Dekanat Allgäu-Oberschwaben 14,6 Tonnen gute, gebrauchte Kleidung zusammengekommen, insgesamt fast 60 Tonnen in Württemberg. Diese wurden verladen, in die Sortierung gebracht und werden nun nach und nach bedarfsgerecht an die Helferinnen und Helfer weitergegeben, die sich um die Flüchtlinge in den Erstaufnahmestellen kümmern.