Wangener SPD stellt sich für die Wahlen 2019 auf

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung hat der SPD-Ortsverein Wangen sein Team für die Kommunal- und Europawahlen 2019 aufgestellt. Außerdem benannten die Genossen ihre lokalen Schwerpunktthemen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Jörg Alexander, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins, leitete die Versammlung in der Fronwiesen-Gaststätte, bei der laut SPD „wichtige Weichenstellungen“ für die 2019 anstehenden Kommunal- und Europawahlen auf der Tagesordnung standen. Ihm zur Seite standen Stadt- und Kreisrat Gerhard Lang sowie der Fraktionsvorsitzende Alwin Burth. Aus einer Vielzahl von Vorschlägen seien drei Schwerpunktthemen mit lokalem Bezug herausgearbeitet worden.

Die Wangener Prioritätenliste als erster Schwerpunkt wird demnach Gerhard Langs Thema sein. Sie wird aktualisiert und soll im September beschlossen werden. Möglichst noch vor den Sommerferien will Lang die Bürger zu einem Workshop einladen, bei der sich Interessierte über die städtischen Vorschläge informieren und eigene Vorstellungen zu den Prioritäten diskutieren wollen.

Arbeiten, Wohnen und Leben in Wangen bleibt laut Mitteilung für die SPD in Wangen ebenfalls ein zentrales und wichtiges Thema. Dies wolle man über den bereits durch die Ratsfraktion seit geraumer Zeit gesetzten Schwerpunkt „Sozialer Wohnungsbau“ hinaus besetzen. Laut Alwin Burth sollen sich städtische Entwicklungen beim Wohnungsbau an dem Maßstab „Bezahlbares Wohnen für alle“ orientieren. Neue Konzepte seien hier gefragt und „nicht die fatale Orientierung an Althergebrachtem“. Es gebe bereits ein Bürgerengagement für „bezahlbaren Wohnraum“, im Hinblick auf das auszuweisende Neubaugebiet Haid/Wittwais seien vom Wohnungsbau-Forum Wangen „wegweisende Ideen“ eingegangen, die von der Verwaltung propagierte Variante mit erneut weit überwiegendem Einfamilienhausbau könne nicht „der Weisheit letzter Schluss“ sein. „Der Gemeinderat sollte in der Lage sein, zukunftsfähige Konzepte aufzustellen, von denen nicht nur einige Wenige profitieren“, so Burth.

Ziel: mehr Zuspruch in Ortschaften

Das Verkehrskonzept für die Altstadt ist der dritte Schwerpunkt, um den sich auch Gerald Seiß kümmern werde. Hier werde sich die SPD in Wangen verstärkt für zukunftsfähige Lösungen stark machen. Mit der Benennung des Wahlteams (Alwin Burth, Gerhard Lang, Jörg Alexander, Gerald Weiß und Martin Schmitt) seien zudem die Weichen gestellt worden, um die aktive Phase der Wahlvorbereitungen einzuleiten. Dieses Wahlteam will sich außerdem dafür engagieren, um auch in den Ortschaften mehr Zuspruch und Unterstützung zu erhalten.

„Die Europäische Union stärken und den Frieden sichern“ – diesen Leitgedanken stellt die Wangener SPD für die im Mai 2019 zeitgleich stattfindenden Europawahlen in den Mittelpunkt. Man wolle sich verstärkt einsetzen für „ein Land, das seinen Beitrag zu einem gerechteren Europa und zu Frieden und Stabilität in der Welt leistet“.