Wangener SPD bereitet Liste für die Kommunalwahlen vor

Die Suche nach Kandidaten für die im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen steht derzeit im Mittelpunkt bei der Wangener SPD. Beim jüngsten Treffen von Ortsverein und Fraktion im Weberzunfthaus waren – neben dem rund einem Dutzend Aktiven – auch einige interessierte Besucher anwesend, wie aus einer Mitteilung der SPD hervor geht. In einem Fall hätten die Gespräche direkt zur Anmeldung für die Listenkandidatur geführt.

Dennoch stellte Partei-Urgestein Gerhard Lang erneut fest, dass es heute – und nicht nur für die SPD – durchaus schwierig sei, überhaupt interessierte Menschen zu finden, die ihre Interessen und Schwerpunkte auch über den engen privaten Rahmen hinaus vertreten wollten. Dabei biete gerade die Mitarbeit in einer Organisation mit kommunaler Struktur und Ausrichtung Möglichkeiten, sich im eigenen Lebensumfeld mit Engagement, Ideen und Teamgeist einzubringen. Dazu zählt die SPD auch ihren eigenen Wangener Ortsverein. Denn, so warb Lang laut Mitteilung: Neben großen Fragen wie Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit bewegten die Menschen noch häufiger Fortschritte im Alltag und die kleinen, aber ganz konkreten Schritte.

Dabei führt Gerhard Lang auch an, dass die SPD-Fraktion im Wangener Gemeinderat konstruktiv mit eigenen, oft auch kontroversen Standpunkten vertreten ist. Dabei zählte er unter anderem das Nein zum Haushaltsplan der Stadt auf, weil man die Verwaltung effizienter aufgestellt sehen möchte. Auch das Eintreten für eine Beibehaltung der ursprünglich vorgesehenen Entwicklung des ehemaligen NTW-Geländes als reines Gewerbe- und Industriegebiet ist ein wichtiges kommunalpolitisches Anliegen der Wangener SPD. Fraktionsvorsitzender Alwin Burth erinnerte demnach an das generelle Motto der SPD für die Kommunalwahl: „Arbeiten, Wohnen und Leben in Wangen“, das bereits im Sommer vereinbart worden sei.

Bei der jüngsten Versammlung gab es laut Mitteilung zudem einen Austausch zu konkreten politischen Zielen: So sei das vorhandene Radwegenetz in Wangen und die Forderung nach einer fahrradfreundlichen Stadt ausgesprochen worden. Nicht zum ersten Mal sei auch der öffentliche Nahverkehr, dessen Struktur und Fahrplan ein Thema gewesen, das sofort „zündete“, wie Martin Schmitt, Öffentlichkeitsbeauftragter der SPD in Wangen und im Landkreis, feststellte.