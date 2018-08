Wangener Segelflieger feiern Flugplatzfest

Die Wangener Segelflieger feiern am Sonntag, 19. August, zum 24. Mal ihr Flugplatzfest auf dem Segelflugplatz in Wallmusried an der Bahnlinie zwischen Wangen und Kißlegg. Eröffnet wird das Festprogramm um 10.30 Uhr mit einem großen Feldgottesdienst, der von Pater Thomas aus dem Wangener Klösterle zelebriert wird.

Wie der Verein mitteilt, haben die Segelflieger eine ganze Menge spannender Programmpunkte und Attraktionen zusammengestellt. Dabei wird es auch für Kinder ein spannender und interessanter Tag werden. So werden die Piloten mit den unterschiedlichsten Fluggeräten anreisen und Flugeinlagen und Vorführungen darbieten. Besondere Leckerbissen sind laut Verein die Kunstflugshows mit Weltmeisterschaftsteilnehmer Benjamin Stiebe aus Isny, der mit einem amerikanischen Kunstflug-Doppeldecker „Pitts Special“ grandiose Flugmanöver in den Himmel zaubert. Harry Hecht, Fluglehrer, ebenfalls aus Isny wird mit seinem Segelflugzeug aus weit über 1000 Metern Höhe herunterturnen, auf dem Rücken, in engen Spiralen und scheinbar in der Luft stehend bis sein schlanker Segler vor den Zuschauern wieder sachte im Gras aufsetzt. Ein weiteres Highlight sind die Flugeinlagen von Klaus Berger aus Wildberg auf einem amerikanischen Experimentalflugzeug „RANS S9“, das einzige, welches in Deutschland zugelassen ist. Auch die Wangener Modellflieger runden das Programm mit den unterschiedlichsten Fluggeräten und mit vielen spannenden Vorführungen und besonderen Einlagen den ganzen Tag über ab.

Für den Tag haben sich auch wieder viele Piloten mit ihren Ultra-Leichtflugzeuge aus der ganzen Region angemeldet. Es sind wieder Mitfluggelegenheiten im Ultraleichtflugzeug, im Segelflugzeug und einem Helikopter vom Flugplatz Altenrhein aus der Schweiz im Angebot.

In der Kinderbastelstube können unter fachkundiger Anleitung selber Flugzeuge zusammengebaut werden und diejenigen Buben und Mädchen, die nach ihrer ersten Flugzeugkonstruktion schon ein leichtes Piloten-Kribbeln verspüren, können Sitzproben in den ausgestellten Segelflugzeugen machen. Ein erfahrener Pilot wird auf alle Fragen zu den Flugzeugen, zu den vielen Instrumenten und zum Ausbildungsprogramm Antworten und Erklärungen geben.

Die „ Finkel Buaba“ von der Musikkapelle Waldburg sorgen für den musikalischen Rahmen und für Speis’ und Trank ist gesorgt.