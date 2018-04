Wangener Schauspielerin hofft in Los Angeles auf den Durchbruch

Es war immer ein geheimer Wunsch von ihr. Nun ist Ines Katharina Becher auf dem besten Wege, sich diesen Traum zu erfüllen. Nach ihrer Ausbildung zur Musical-Darstellerin ging sie mit dem „Dschungelbuch“ auf Tournee, ab September wird es „Die Schöne und das Biest“ sein. Im Juli wartet die bislang größte Herausforderung auf die 28-Jährige. Sie darf zu den „World Championships of Performing Arts“ nach Los Angeles fliegen.

Schauspiel, Tanz und Musik, das ist die Welt von Ines Katharina Becher. Schon als sie noch in Wangen zur Schule ging, stand die Zukunft deutlich vor ihren Augen: „Ich gehe zum Theater.“ Wobei sie sich aber klar darüber war, dass sie zunächst eine beruflich solide Grundlage schaffen musste. Auch auf Anraten der Eltern begann sie nach dem Abitur und dem freiwilligen sozialen Jahr in Ulm mit der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester.

Geld als Stewardess verdient

Gerne erzählt Ines Becher, die jetzt in Hamburg lebt, über ihre Jahre in der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, in der sie „musisch unterwegs war“. Dazu gehörten der Elementarunterricht bei Rita Endres-Wetzel, die chorische und gesangliche Ausbildung bei Hubert Voigt und der Klarinetten-Unterricht bei Lenard Ellwanger. Mit diesem Instrument spielte sie im Jugendblasorchester und in der Stadtkapelle mit, saß bei Produktionen der Opernbühne am zweiten Pult und fuhr sogar nach Freiburg, um in der Hochschule für Musik vorzuspielen. „Doch mein Bauch sagte etwas anderes“, sagt sie. Die logische Folge: Ines Becher absolvierte im Frühjahr 2013 einen von der „Stage School“ angebotenen Workshop für Tanz, Gesang und Schauspiel in Karlsruhe. Nach diesen drei Tagen kam die ebenso knappe wie sehnlich erhoffte Rückmeldung: „Volle Ausstrahlung – hier Dein Vertrag!“ Was nichts anderes heißen sollte, dass Ines die Aufnahmeprüfung für die Norddeutsche Musical Akademie in Hamburg bestanden hatte.

Um die Zeit bis zum Beginn zu überbrücken und auch Geld für die kostenintensive Ausbildung zu verdienen, legte Ines ein zehntägiges Seminar bei der „Condor“ in Frankfurt ab und flog als Stewardess für diese Luftlinie ein halbes Jahr Kurz- und Mittelstrecken. „Das hat mir viel Spaß gemacht, aber ich wollte ja Musical-Darstellerin werden“, erinnert sich die sich selbst als „ehrgeizig und kopflastig“ einschätzende junge Frau und fügt an: „Ich konnte und kann mir diesen Beruf aber als Alternative zum doch recht unsicheren Showgeschäft vorstellen.“

Mehr als 60 Nationen sind dabei

Sechs Semester an der Musical Akademie reichten aus, um aus Ines Becher eine noch leidenschaftlichere Musical-Darstellerin zu machen. Die Abschlussprüfung, so erzählt sie, war alles andere als ein Spaziergang, aber überaus erfolgreich. Ihr selbst gewähltes und umgesetztes Thema, das den Spagat zwischen „komödiantisch und skurril“ erkennen ließ, wurde von einer externen Jury mit dem Prädikat „Gut“ bedacht.

Das erste Engagement führte die frisch gebackene Künstlerin als Bagheera im Stück „Dschungelbuch“ auf die Bühnen von 80 deutschen Städten. Bevor es im September mit dem Musical „Die Schöne und das Biest“ auf Tour durch Deutschland und Österreich geht, wartet auf Becher eine noch größere Herausforderung. Weil sie als eine von acht deutschen Talenten ausgewählt wurde, wird sie mit Brix Schaumburg nach Los Angeles fliegen. Mehr als 60 Nationen, die mit ihren jeweiligen Länderteams teilnehmen, kämpfen vom 6. bis 15. Juli in sechs Wettbewerben mit etlichen Einzeldisziplinen um Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Nicht von ungefähr werden die „World Championships of Performing Arts“ auch gerne als die „Olympischen Spiele der Darsteller“ bezeichnet. Bis dahin coacht Brix Schaumburg, der selbst zweimal an diesen Wettbewerben teilgenommen hat und beachtliche Erfolge einheimsen konnte, als „National Director“ das deutsche Team. Die 28-Jährige weiß, dass Amerika keine „Lustreise“ wird. Schon allein wegen der hohen Kosten, die jeder Teilnehmer zu tragen hat. Anderseits verspricht sie sich viele neue Perspektiven und die Möglichkeit, „einen gewaltigen Schritt weiterzukommen“.

Ines Becher ist auf der Suche nach Sponsoren. Einmal für sich selber, zum anderen für das gesamte Team. Ein Spendenkonzert in Bielefeld haben die acht Musical-Darsteller schon veranstaltet. „Wir freuen uns über jegliche Unterstützung“, sagt Ines Becher und gibt als „Gegenleistung“ an, den Namenszug der Privatpersonen oder Firmen auf die Teamjacken oder T-Shirts abdrucken zu lassen.