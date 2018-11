Die geplante Erweiterung der Johann-Andreas-Realschule soll per Baubeschluss auf den Weg gebracht werden: Folgt der Gemeinderat am kommenden Montag, 26. November, den Vorstellungen der Verwaltung, könnte ab August 2019 in Richtung des westlich gelegenen Parkplatzes ein Anbau an das Haupthaus mit bis zu zehn zusätzlichen Klassenzimmern entstehen.

Der Ausbau ist Teil eines bereits im April vorgestellten Gesamtkonzepts für das Ebnetschulzentrum. Im Juli hatte sich der Rat in Sachen Erweiterungsbau für den jetzt avisierten Standort Richtung Parkplatz entschieden. Aufgrund der aktuell vorliegenden Unterlagen könnte die Stadt die Planung vorantreiben und Aufträge ausschreiben.

Demnach orientiert sich die Erweiterung am neuen Gebäude an der Gemeinschaftsschule. Die Stadt plant eine sogenannte „Holz-Beton-Hybrid-Konstruktion“ mit fünf Geschossen. Damit befände sich der Anbau auf dem Niveau des Hauptgebäudes. Nötig wird das Ganze, weil der Realschule ohnehin drei bis vier Klassenzimmer fehlen. Zudem braucht sie Ausweichmöglichkeiten für die ebenfalls anstehende Sanierung der Bestandsgebäude, wie aus den Sitzungsunterlagen hervor geht.

Verwaltung rechnet mit Kosten von 3,6 Millionen Euro

Darin steht ebenfalls, dass der mit der Planung beauftragte Architekt Frank Drögehoff – er zeichnete bereits für die GMS-Erweiterung verantwortlich – derzeit mit Kosten von gut 3,6 Millionen Euro kalkuliert. Einen 33-prozentigen Zuschuss erhofft sich die Stadt aus der Schulbauförderung sowie dem Ausgleichstock des Landes. Unterm Strich rechnet sie für 2019 mit 1,9 Millionen Euro.

Stimmen die Räte zu, könnte im April 2019 die Genehmigung erteilt werden. Baustart wäre im August. Mit einer Fertigstellung rechnet die Verwaltung im Dezember 2020. Allerdings wäre das Untergeschoss bereits ab August 2020 möglich.