Wangener Rathaus lässt teilweise seine „Hüllen“ fallen

Die Sanierung der Rathausfassade scheint so langsam auf die Zielgerade einzubiegen. Am Montag ließ das historische Gebäude einen Teil seiner Hüllen fallen.

Bauleiter Theo Keller und sein Team entfernten teilweise das mit einem Bild der Barockfassade bedruckte Banner und gaben so zum ersten Mal seit über einem Jahr den Blick zumindest auf den Giebel frei. Ende dieser Woche soll mit Beendigung der Streicharbeiten noch das Gerüst in der oberen Hälfte abgebaut werden. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass kommende Woche die großen, restaurierten Gesimsstücke in die Fassade eingesetzt werden können. Dazu muss ein Mobilkran vom Marktplatz aus die schweren Teile von oben hereinheben.