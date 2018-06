Wangener Rat will erst mehr Infos zum Eisbahndach-Projekt

Der Wangener Gemeinderat ist bei der Überdachung der Eisbahn Stefanshöhe auf die Bremse getreten. Mit deutlicher Mehrheit war das Gremium in der jüngsten Sitzung am Montagabend dafür, erst über die Aufnahme in die städtische Prioritätenliste abzustimmen, wenn die Verwaltung genauere Informationen über die Kosten und die Finanzierung des Projekts geliefert hat. Das Thema wurde vertagt.

Wangens OB Michael Lang hatte gerade eben den Tagesordnungspunkt sieben aufgerufen, als Paul Müller die Hand hob. Der CDU-Fraktionschef stellte einen sogenannten Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. In diesem Fall: Nicht über die beiden Beschlussvorschläge der Verwaltung abzustimmen. Diese waren die Aufnahme einer „Einhausung der Eisbahn“ in die Prioritätenliste und der Auftrag, dass die Stadt mit dem betreibenden Förderverein der Kunsteisbahn über ein Finanzierungskonzept verhandelt. Grundsätzlich, so Müller, habe er nichts gegen die Einhausung, es gebe sogar gute Gründe, die dafür sprächen, aber: „Es handelt sich hier um ein Vereinsprojekt, und das hat nichts mit der städtischen Prioritätenliste zu tun.“ Außerdem sollte „vorher abgeklärt werden, wer baut und wer zahlt“.

Vor den Wortmeldungen der übrigen Fraktionen durfte Bauamtsleiterin Astrid Exo trotzdem über den aktuellen Stand beim Eisbahndach-Projekt informieren. Das naturschutzrechtliche Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte, sei grundsätzlich positiv ausgefallen (die SZ berichtete), ein Baugrundlage für die nach drei Seiten geschlossene Überdachung sei damit gewissermaßen da.

Exo erwähnte die Vorteile, die im Gutachten genannt werden, wie weniger Licht- und wohl auch Lärmemissionen, deutlich geringerer Energieverbrauch und das Einfügen des Baukörpers in die Umgebung. Die Bauamtsleiterin erwähnte auch die Forderung der Fachbehörden nach einer Bauleitplanung für das gesamte Gebiet an der Stefanshöhe.

Lediglich die SPD wollte über weiteres Vorgehen abstimmen

Fragen zum Gutachten gab es aus den Reihen der Räte nicht, wohl aber Wortmeldungen zu den Vorschlägen der Verwaltung. GOL-Fraktionschef Tilman Schauwecker schloss sich Müllers Antrag an. „Der Beschlussvorschlag ist zu vage, als dass er beschlussfähig wäre“, so Schauwecker vor dem Hintergrund der unklaren Finanzierung. Für Ursula Loss, nach dem Abschied von Otto Lautenschlager neue Fraktionschefin der Freien Wähler, schlossen sich die Aufnahme in die Prioliste und die Verhandlungen mit dem Förderverein über die Finanzierung sogar gegenseitig aus: „Wir müssen uns sorgfältig Gedanken machen, wie es weiterläuft.“

Lediglich die SPD konnte sich vorstellen, sofort über das weitere Vorgehen beim Eisbahndach abzustimmen. „Es handelt sich um eine Anlage der Stadt“, so Fraktionschef Alwin Burth. „Wenn man da qualitativ etwas verbessern will, muss man dies auch entscheiden.“ Außerdem müsse die Stadt ja auch das Baurecht herstellen.

Am Ende ging der Antrag von Paul Müller, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, bei drei Nein-Stimmen aus der SPD und zwei Enthaltungen von Siegbert Schlor (SPD) und von OB Lang mit klarer Mehrheit durch. „Wir werden die offenen Fragen mit dem Verein diskutieren und dann mit dem Thema wieder in den Rat kommen“, kündigte der Wangener Verwaltungschef an.

An einem baldigen Treffen wäre auch Dieter Henninger gelegen. Der Geschäftsführer des Fördervereins saß mit rund zehn Begleitern ebenfalls im Sitzungssaal. „Bei dem Gespräch müsste die Stadt zunächst den Architektenauftrag zur Ermittlung der Kosten erteilen“, so Henninger. Einen Anhaltspunkt könnte hier die im Jahr 2010 fertiggestellte, ebenfalls nach drei Seiten offene Überdachung des Lindauer Eisstadions sein. Damals betrugen die Baukosten rund 800 000 Euro (ohne zusätzlichen Schallschutz), und der dortige Förderverein steuerte außerdem etwa 200 000 Euro an Eigenleistung bei.

Förderverein-Geschäftsführer: Verantwortung liegt bei Stadt

Wenn die Kosten für Wangen feststünden, könne man darüber reden, wer Bauherr sei und wie sich der Verein einbringen könne, sagt Dieter Henninger. Er stellt aber klar: „Die Verantwortung für die Anlage und den Eissport hat die Stadt als Eigentümer. Wir sind nur der ehrenamtliche Pächter des Stadions.“ Wichtig erscheint dem Geschäftsführer generell, sich für eine Entscheidung nicht zu lange Zeit zu lassen: „Wir sind derzeit in einem unglaublichen Zinstief, mit dem die Überdachung vergleichsweise leicht zu finanzieren ist.“