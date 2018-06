Wangener Rat: Haushaltsplan 2015 durch, Kunstrasen dauert wohl noch bis 2016

Der Haushaltsplan 2015 ist beschlossen, das Kunstrasenprojekt im Hinteren Ebnet könnte sich noch bis 2016 hinziehen: Das sind die beiden wichtigsten Erkenntnisse aus der jüngsten Sitzung des Wangener Gemeinderats am Montagabend.

Der städtische Haushalt für das laufende Jahr mit einem geplanten Gesamtvolumen in Höhe von rund 86 Millionen Euro ist beschlossene Sache. Bei vier Gegenstimmen von der SPD stimmten die restlichen Fraktion von CDU, Freien Wählern und GOL (diese nach einer kurzen Bedenkzeit) dem Zahlenwerk insgesamt mehrheitlich zu. Einstimmig war das Votum bei den Wirtschaftsplänen 2015 des städtischen Abwasserwerks und der Stadtwerke.

Ein klares Votum für einen Kunstrasenbau an der Realschule gab es dagegen auch in der jüngsten Ratssitzung nicht. Als es darum ging, der dafür nötigen Änderung des Flächennutzungsplans zuzustimmen, schieden sich erneut die Geister grundsätzlich bei der Standortfrage. Die SPD sprach sich einmütig für den Standort Stadion oder die „Rote Erde“ am Gehrenberg aus, dagegen war die GOL mehrheitlich für das Hintere Ebnet. Dorthin ging auch die Tendenz bei den Freien Wählern, die sich jedoch ein Hintertürchen bei der Art des dortigen Sportplatzes offen ließ. Auch die CDU wollte vor einem endgültigen Beschluss den Alternativstandort am Gehrenberg geprüft haben wissen. Dieser Punkt wurde deshalb in den Beschlussvorschlag mitaufgenommen, aber gleichzeitig die Aufstellung eines Bebauungsplans „Sportplatz Hinteres Ebnet“ beschlossen. Bis jedoch baurechtlich alles geklärt ist, dürfte es - zumindest für den Standort an der Realschule - noch bis 2016 dauern. Die Fußballer müssen sich also noch mindestens ein gutes Jahr lang gedulden.