Wangener Puppentheater-Figur „Wurschtl“ geht in den Ruhestand

Rotzfrech, pfiffig, manchmal ein wenig tollpatschig, aber immer liebenswert – das ist Hund Wurschtl. Seit 17 Jahren ist er der Liebling der kleinen und großen Besucher des Wangener Puppentheaters. Bevor er nun in den „Bühnen-Ruhestand“ eintritt, wird er mit einem eigens für ihn kreierten Stück gebührend verabschiedet. Doch zuvor kommt aus dem Weltall noch ein Paket für ihn an – mit seinen „Kindern“.

„Fast 20 Jahre lang hatte ich Wurschtl auf der Hand“, erzählt Puppenspieler Sven von Falkowski. Ähnlich wie bei einem Kuscheltier hat auch das Spiel mit ihm Spuren hinterlassen. Das einst flauschig weiche Fell ist zerzottelt, der Bereich um den Mund dünn geworden. „Ich wollte Wurschtl nicht einfach austauschen. Er würde nie mehr so aussehen wie jetzt“, sagt von Falkowski. Also beschloss Wangens Puppenspieler, dass er den Publikumsliebling in „Rente“ schickt. Schon in den letzten zwei, drei Inszenierungen hat sich Wurschtl deshalb verliebt – verliebt in die Mondkuh Lieselotte. Sie schickt ihm aus der Milchstraße nun ein Paket mit einem recht lebendigen Inhalt: ihren Kindern „Rumpel und Pumpel“.

Große Resonanz von vielen Fans

Bis mindestens September, mit der Mobilbühne sogar bis Jahresende, wird von Falkowski das neue Stück „Kasper und das geheimnisvolle Rumpel-Pumpel-Paket“ spielen: „Die Leute sollen sich verabschieden können von Wurschtl“, erklärt von Falkowski. Seit er Wurschtls Abschied aus dem Puppentheater über die sozialen Medien verkündet hat, erreichten ihn gewaltige Reaktionen: „Die Menschen sprechen mich auf der Straße an, beispielsweise auch Eltern von inzwischen mehr als 20-jährigen Töchtern.“ Die Resonanz hat ihn gefreut: „Ich habe daher den Spielplan umgeworfen und umgeplant."

Eigentlich war „Wurschtl“ gar nie als zentrale Puppe vorgesehen, konnte nicht sprechen und war in keinem Stück länger als fünf Minuten zu sehen: „Er war ursprünglich angedacht als schlauer Gegenpol zum dummen Wachtmeister.“ Schnell wechselte von Falkowski Wurschtls Rolle, nachdem die erste nicht wie gedacht zündete. Als Kasper-Hund mit entsprechender Mimik erntete Wurschtl im Sturm die Gunst des Publikums und die Sympathien von Jung und Alt: „Wurschtl verkörpert das Kind, das frech ist und machen darf, was es will. Und die Erwachsenen nehmen ihm seine rotzige Art nicht übel.“

Für von Falkowski wird das Spiel mit Wurschtls Kindern nun zu einer echten Herausforderung: „Technisch wird es nicht einfach, zu spielen. Eigentlich bräuchte es drei Hände.“ An den eigenen Ruhestand denkt der 53-jährige Wangener Puppenspieler im Übrigen noch nicht. Bis Anfang 2021 läuft der Mietvertrag in den Puppentheaterräumen an der Langen Gassen: „Dann werden wir mal schauen.“

Für ihn selbst als Künstler war und ist Wurschtl so etwas wie Fluch und Segen gemeinsam: „So sehr die Leute ihn lieben, so sehr war ich, egal was ich machte, auf ihn reduziert. Andererseits war und ist er auch ein ganz großer Teil von mir.“ Im „wahren Leben“ wird Wurschtl nicht wie im Stück in die Milchstraße ziehen, sondern ein Ehrenplätzchen erhalten: „Vielleicht wird er auf meinem Schreibtisch sitzen und mir bei der Arbeit zugucken.“