Wangener Musiker erfindet „Allgäuer Blues“

„Allgäuer Blues“ – so heißt der neueste Streich von Joe Grass alias Josef Dallmeier. Der Wangener Musiker covert seit vielen Jahren Bluesmusik, seit kurzem schreibt und singt er den Blues im Allgäuer Dialekt. Dafür bekommt er viel Zuspruch in den sozialen Netzwerken.

„Im Allgäu, do ischs so richtig schee/Wenn de satt bisch, tut da de Ranze weh/Brausch nur noch ä Schnaps/Und dann rauf aufs Kanapee“. In „Allgäuer Blues“ schwelgt Dallmeier in Erinnerungen an die deftigen Gerichte seiner Heimat. Kein Wunder: Im Moment wohnt Dallmeier im schweizerischen Altstetten, pendelt aber immer wieder nach Deutschland. Schließlich habe er Familie, Freunde und Fans im Allgäu, beteuert der 62-jährige Vater einer 37-jährigen Tochter.

Eine Gitarre und ein Mikrofon – wahlweise auch eine Kamera: Viel mehr braucht Dallmeier nicht, um seine Kunst an den Mann zu bringen. Erst vor wenigen Tagen hat der „reinrassige Wangener“, wie er sich selbst nennt, sein erstes Blues-Stück im Allgäuer Dialekt auf Youtube und Facebook veröffentlicht. In der Facebookgruppe „ Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn...“ erhielt er dafür viel Lob. Viele reagierten stolz darauf, dass sich jemand ihrem Heimatdialekt auf so besondere Weise widmet – denn Blues entsteht in der Regel in englischer Sprache.

Auch der Wangener sang viele Jahre fast ausschließlich englische Coversongs – Blues, Country, Rock’n Roll. „Eigentlich komme ich aus der Volksmusik, später habe ich auch Reggae, Salsa und Merengue gelernt.“ Das sei eine komplett andere Art zu spielen, sagt Dallmeier. Auch heute noch spiele er auf Konzerten zwischendurch mal Reggae – etwa „Knocking on Haeven’s Door“ in einer speziellen Reggaeversion.

Im Duo trete er auch heute noch zusammen mit dem Bluesgitarristen Derek Egle auf – erst vor wenigen Wochen im „Catweazle“ in Wangen. „Musik mache ich seit über 40 Jahren“, sagt der Musiker. Dass er schließlich anfing, auch schwäbische Musik zu schreiben und zu spielen, dafür sei der Inhaber des Gasthauses Lamm verantwortlich. „Wir sind seit Jahren dicke Freunde, und irgendwann hat er mich gefragt, warum ich eigentlich keine schwäbische Musik mache, wo ich doch Fans vor allem in Wangen und dem restlichen Allgäu habe.“ Also habe er sich hingesetzt und das „Wangener Lied“ im Blues-Stil geschrieben, kurze Zeit später folgte der Allgäuer Blues.

Über die positive Resonanz auf Facebook freut sich Dallmeier, dessen Künstlernamen Joe Grass lautet. Durch seine Werbung auf Youtube und Facebook gingen bei ihm „unheimlich viele Anfragen“ für Auftritte ein, sagt er – vor allem aus dem Allgäu. Dallmeier ist zudem seit vielen Jahren als DJ unterwegs. Eigenen Angaben nach legte er bereits ab 1972 in mehreren Wangener Clubs und Kneipen auf, später in ganz Deutschland und sogar weltweit. „Ich habe viele Jahre in Ägypten gelebt und dort auch Musik gemacht“, nennt der Weltenbummler ein Beispiel.

Weltenbummler und Multitalent

Jobs habe er viele in seinem Leben gehabt: Er sei gelernter Raumausstatter, Innenarchitekt und Koch, auch als Tauchlehrer habe er jahrelang gearbeitet. Zudem habe er zwischen 2003 und 2006 in Wangen das „Bullet“ regeneriert und eine zeitlang das Hotel Waltersbühl geleitet. Trotzdem sagt er: „Musik war immer mein Leben. Egal, wo ich auf der Welt bin, mit Musik gehörst du dazu, du lernst überall Leute kennen.“ Und weil er die Musik und vor allem den Blues so sehr liebt, tritt er auch weiterhin mit seinem Musikpartner in Clubs und Bars der Gegend auf, auch als DJ sei er noch aktiv, so Dallmeier: „Zurzeit lege ich wieder wochenendweise im Tanzlokal Apostel in Oberstaufen auf.“