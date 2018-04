Wangener Motorradfahrer bekommen heuer zum 20. Mal Gottes Segen

Der Marktplatz in Wangen wird am Sonntag zum 20. Mal Treffpunkt für Motorradfahrer aus Nah und Fern, denen es ein Anliegen ist, sich für die Motorradsaison unter Gottes Segen zu stellen. Veranstalter ist die katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen, die alle Mitglieder einlädt, dabei zu sein.

Zum ersten Mal wurden im April 1998 Motorräder in Wangen gesegnet, damals von Vikar Michael Felder, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Er griff die Idee der Band „Born to Rock“ auf, die in den Jahren 1998 bis 2003 die Segnung auch musikalisch gestaltete. Unterstützt wurden sie damals von Pastoralreferent Josef Rauch, der es schön gefunden habe, auch mal einen anderen Klang in der Liturgie zu hören, nämlich das Dröhnen von Motoren anstelle der Orgel. Gottes Segen sollte jedoch für alle Verkehrsteilnehmer erbeten werden, nicht nur für Motorradfahrer. Die Minis von St. Martin waren für die Bewirtung beim anschließenden „Hock“ zuständig.

Bis 2008 segneten meist die Vikare der Gemeinde St. Martin die Biker, so auch Josef Kreidler, Anton Romer, Ingo Kuhbach und Dominik Weiß. Von 2009 bis 2011 übernahm dann Pfarrer Wilhelm Wahl die Segnung. Verschiedene Bands begleiteten die Motorradsegnung, nach „Born to Rock“ war es lange Jahre die „St.-Martinsband“, auch die „Fishermen’s friends“ oder „Easy Going“ spielten auf dem Marktplatz. Seit 2013 wird die Motorradsegnung musikalisch von der „Motorradsegungs-Project-Band“ unter der Leitung von Moni Gauß gestaltet, die sich jedes Jahr für die Segnung zusammenfindet.

Im Jahr 2012 übergab Barbara Lemmerz, die die Motorradsegung seit 2005 gemeinsam mit Josef Rauch gestaltet hatte, die Leitung an Ursula Freff und Kathrin Rasch. Seither liegt die Organisation in den Händen der Kirchengemeinde St. Ulrich, und die segnenden Pfarrer kommen jeweils in den Genuss, den Konvoi im Beiwagen, chauffiert von Waldi Glatz, anführen zu dürfen. Die Pfarrer Schulz und Schuhmacher, Pater Thomas, Pater Pascal und seit 2016 Pfarrer Claus Blessing hatten bisher dieses Privileg.

Der diesjährige Konvoi durch Wangens Altstadt startet wie gewohnt gegen 11.30 Uhr vom Marktplatz aus und führt über die Paradiesstraße, durch das Lindauer Tor, die Klosterbergstraße, Bindstraße, Schmiedstraße und die Herrenstraße zurück zum Marktplatz. Dort findet die Segnung mit Gebeten, Fürbitten und musikalischer Gestaltung durch die „Motorradsegnungds-Project-Band“ statt. Im Anschluss gibt es noch Gelegenheit, sich bei der wiederbelebten Tradition des „Hocks“ rund um die Martinskirche mit Imbiss und Getränken auszutauschen und sich gemeinsam auf die neue Motorradsaison zu freuen.