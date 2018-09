Wangener Metzgerei Blaser will Anfang November wieder eröffnen

Wenn alles nach Plan läuft, kann die Metzgerei Blaser ihr Geschäft am Postplatz Anfang November wieder eröffnen. Die Kunden werden dann knapp fünf Monate nach der Brandstiftung im Eingangsbereich komplett neu gestaltete Räumlichkeiten vorfinden.

Rückblick: Am frühen Morgen des 12. Juni dieses Jahres ging das Holzschwein vor der Metzgerei Blaser in Flammen auf. Das Feuer zerstörte den Eingangsbereich, der Rauch schwärzte die bemalte Fassade des Gebäudes und verrußte das komplette Ladengeschäft. Die Kriminalpolizei sprach schnell von Brandstiftung, wenige Stunden zuvor war auch eine Bärenskulptur beim Bienenlehrpfad an der Argen angezündet worden. Die Ermittlungen laufen zwar noch, es gibt aber bislang von Seiten der Kripo weder neue Erkenntnisse, noch einen Tatverdächtigen. Die Erkenntnis, die Andreas Kiechle gut drei Monate nach dem Feuer gewonnen hat: „Es ist unwahrscheinlich, wie arbeitsintensiv so etwas ist.“

Der Inhaber der Metzgerei hat – neben der eigentlichen Arbeit – mittlerweile unzählige Telefonate mit Versicherung und Handwerkern geführt. Er organisierte zunächst einen Verkaufswagen auf dem Postplatz, seit geraumer Zeit werden Wurst und Fleisch in einem mobilen Container verkauft. Derweil laufen hinter dem Holzverschlag und der in Mitleidenschaft gezogenen Glasfassade die Arbeiten für die Wiedereröffnung weiter – mit einiger Verzögerung. „Durch die Urlaubszeit war es schwierig, Handwerker zu bekommen und zu planen“, sagt Kiechle.

„Es soll ja auch wieder Qualität aus dem Laden rauskommen“

Er hat sich gegen eine Renovierung und für eine neue Einrichtung im Verkaufsraum entschieden. „Wir haben schon den Anspruch, es gescheit zu machen“, sagt der Inhaber. „Es soll ja auch wieder Qualität aus dem Laden rauskommen und es soll dort schön zu arbeiten sein.“ Mittlerweile ist der Laden bis auf den Rohbau zurückgebaut, in diesen Tagen kommt der Estrich rein, in den nächsten Wochen sind Innenausbau und Einrichtung an der Reihe. „Die Kunden werden im November eine neue Decke, neuen Boden, neue Theke und eine neue Aufteilung wiederfinden“, so Kiechle weiter.

Wie neu wird sich demnächst auch die seit einiger Zeit eingerüstete Gebäudefassade präsentieren. Die im unteren Bereich angeschwärzte Fassade wurde komplett neu gestrichen, den darauf abgebildeten Kinderfestumzug hat die Kirchenmalerin Melanie Maurer wieder aufgefrischt. Das Gerüst kann deshalb in den nächsten Tagen wieder abgebaut werden.

Für den Schaden am Laden springt zwar die Versicherung ein, draufzahlen wird Andreas Kiechle aber unter dem Strich auf jeden Fall – obwohl die Produktion nicht betroffen war und weiterlief. Wie groß das Minus nach dem Brand und in der Überbrückungszeit tatsächlich sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Trotz allem blickt der Inhaber zuversichtlich in die Zukunft. „Es hilft ja nicht, groß darüber nachzudenken, was passiert ist. Wir blicken nach vorne und machen jetzt das Beste daraus.“