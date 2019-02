Wangener macht bei „Genial daneben – das Quiz“ auf Sat.1 mit

„Genial daneben – das Quiz“ – das ist der Name einer Sendung, die auch am Freitag, 22. Februar, ab 19 Uhr im Fernsehen auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Einer der Teilnehmer, der dort zu sehen ist, ist Dirk Lukas aus Wangen. Er gewährt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Quizsendung.

Lukas berichtet, dass er die Sendung immer im TV sieht und auch öfters Fragen einschickt. Auf eine seiner Fragen zum Thema Kunst wurde er von den Sendeverantwortlichen angerufen und eingeladen, in einer Folge mitzumachen. Die Folge, die heute ausgestrahlt wird, wurde laut Aussage von Dirk Lukas vor zwei Monaten in Köln aufgezeichnet. „Das war eine schöne Erfahrung für meine Frau und mich“, sagt er.

Dann erklärt der 73-Jährige, worum es überhaupt in der Sendung geht: „Es gibt sechs Kandidaten, die vier Prominenten Fragen stellen. Wenn die Promis die Fragen falsch beantworten, erhält der Kandidat, der die Frage gestellt, hat 500 Euro. In der Endrunde wird den übrig gebliebenen Kandidaten dann eine Frage von den Promis gestellt.“ Wird diese falsch beantwortet, scheidet der jeweilige Kandidat aus und hat keine Chance auf die maximale Gewinnsumme von 5000 Euro, darf aber seine in der Hauptrunde gewonnenen 500 Euro behalten. Die Sendung wird moderiert vom Schauspieler und Fernsehmoderator Hugo Egon Balder.

Ebenfalls erklärt Dirk Lukas, wie lang die Aufzeichnung der Sendung insgesamt dauerte. „Ich sollte zwei Stunden vor Aufzeichnung der Sendung da sein“, erzählt der Wangener. „Erstmal kam ich in die Maske und dann hat man mir das Studio gezeigt und uns erklärt, wo wer sitzen soll und dass man ruhig sitzen soll. Man musste auch darauf achten, dass man keine Buttons mit Werbung oder einem Parteilogo tragen dürfe. Die eigentliche Aufzeichnung der Sendung dauerte aber ungefähr eine Stunde.“

Die Sendung habe ihm gut gefallen und Spaß gemacht. „Außerdem war es interessant zu sehen, wie so etwas abläuft und wie es im Studio ist und wie Sendungen aufgezeichnet werden“, erzählt Dirk Lukas. Ebenfalls sagt er, dass er gerne nochmal bei dieser Sendung mitmachen würde und auch weiterhin fleißig Fragen einschickt. In dieser Staffel kann Dirk Lukas nicht mehr teilnehmen, doch vielleicht hat er ja das Glück, dass er in der dritten Staffel nochmal dabei sein darf.