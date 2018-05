Wangener Jugendgemeinderat bekommt Lob für seine Arbeit

Die Wangener Jugendgemeinderäte für die kommenden zwei Jahre stehen bekanntlich fest und werden am 20. Februar verpflichtet. Zuvor haben drei Mitglieder des noch bestehenden Gremiums in der vergangenen Gemeinderatssitzung über ihre ablaufende Amtszeit berichtet.

Es waren jede Menge Aktivitäten, die Valerie Reutemann, Jakob Glatzel und Magnus Schindele in ihrem Bericht erwähnten. Neben den regelmäßigen JGR-Sitzungen und der Teilnahme an Ausschüssen, Treffen, Seminaren und Veranstaltungen ging das Trio auf einige größere Projekte der vergangenen beiden Jahre etwas ausführlicher ein.

Beispielsweise die beiden vom JGR mitorganisierten Jugendfestivals „Wait for it“ auf dem Skatergelände an der Leutkircher Straße, die Aktion an der Grillhütte Ölmühle, wo in Zusammenarbeit mit der KSJ Wangen Schäden behoben und Strahler ausgetauscht wurden, oder die Umfrage zur Freibadsanierung samt Präsentation im Wangener Gemeinderat.

„Das hat uns gefreut, dass man hier auf uns gehört hat“, sagte Schindele zu den Räten und hofft: „Bitte ziehen sie den neuen Jugendgemeinderat genau so in die Planungen zur Landesgartenschau ein wie bisher.“ Bestandteil des Berichts waren auch die erstmaligen Klausurtage im Bregenzer Wald, wo kommunalpolitische Themen vertieft wurden.

Dreier: Jugendthemen sollenkünftig vorberaten werden

Oberbürgermeister Michael Lang dankte der „unglaublich motivierten und engagierten Truppe“. Lob für deren Arbeit gab es auch aus den Reihen aller Fraktionen. Wolfram Dreier (CDU) regte an, dass Jugendthemen künftig im Jugendgemeinderat vorberaten werden, als „gute Grundlage für die Diskussion im Gemeinderat“. Lang nahm diesen Vorschlag „gerne mit“.