Wangener Innenstadt wird zur klingenden Partymeile

Die Wangener Innenstadt verwandelt sich am kommenden Samstag, 15.Oktober, in eine klingende Partymeile. Bei der Musiknacht sorgen Livebands in neun Lokalen ab 21Uhr für tolle Musik und gute Stimmung, wie aus einer Mitteilung des Veranstalters hervorgeht.

„Einmal bezahlen – überall dabei sein“

Unter dem Motto „Einmal bezahlen – überall dabei sein“ können die Besucher mit ihrem Eintrittsarmband von Lokal zu Lokal wechseln und sich unter den gebotenen Musik-Acts ihren Liebling herauspicken. Die Organisatoren haben laut Ankündigung wieder unterschiedlichste Bands und Künstler aus verschiedenen musikalischen Himmelsrichtungen verpflichtet, um ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Geboten werden Blues, Jazz, Rock’n’Roll, Salsa und Reggae, Rockcovers und Oldies, Country und Schlager, Funk, Soul oder Crossover.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien, beim Gästeamt (Bindstraße 10) sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ (Eselberg 4). Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen an den Eingangsbereichen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Alle Bands und Lokale im Überblick

- Am Kreuzplatz Cafe-Restaurant: Pig Ass and The Hoodlums (Rockabilly/50ies/60ies Rock'n'Roll)

- Catweazle: The Jags (Cover-Rock)

- The Craft Beer Bar Allgäu: Hanglage (Unplugged-Kult/Folk-Rock)

- Saumarkt Café Bar: Herman Hill Band (Funky-Beats Kult/Soul, Blues, Rock)

- Fidelisbäck: Continental Breakfast (Kult der 80er/Rock, Soul, Blues)

- Hinderofencafé: December Project (70 er Jahre/Akustik Folk 60/70er)

- Mohren-Post: Earlybirds (Cover-Rock/Pop, Oldies)

- Hei-Ju: Metaxxa (Rock & Pop/Hits der 80er)

- Museumscafé: Manfred Feldhaus (Folk/Rock/Pop)

Weitere Infos unter www.wangener-musiknacht.de. Die Programmhefte liegen in den teilnehmenden Locations sowie bei den Vorverkaufsstellen aus.