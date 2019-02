Wangener Handballer siegen gegen Ostfildern - Bleibt Trainer Senciuc?

Beim nie gefährdeten 33:26 (17:12) über die HSG Ostfildern haben die Wangener Württembergliga-Handballer erneut ein dickes Ausrufezeichen hinter ihre erfolgreiche Jugendarbeit gesetzt. Ein großes Fragezeichen blieb jedoch auch nach der Schlusssirene hinter der künftigen Trainerpersonalie.

Weil diverse Stammkräfte derzeit verletzt oder beruflich verhindert sind, bot Wangens Trainer Gabriel Senciuc am Samstag gegen Ostfildern insgesamt fünf A-Junioren auf. Und so passte es perfekt ins Bild, dass die MTG vor dem Anpfiff ihren neuen Hauptsponsor für die Jugend präsentierte. Dass das Geld für den Allgäuer Handball-Nachwuchs gut angelegt ist, wurde in den darauffolgenden 60 Minuten deutlich. Hannes Fischer, Jakob Endraß, Leopold Plieninger, Tim Geyer und Felix Mendler trugen mit einer engagierten Vorstellung und insgesamt sechs Toren ihren Teil zum 13. Saisonsieg bei.

Wobei die Gäste vor 500 Zuschauern in der Argensporthalle in keiner Phase des Spiels zeigten, dass sie, wie zuletzt beim 26:27 gegen Wolfschlugen, auch Spitzenteams der Württembergliga in Bedrängnis bringen können. Ostfildern präsentierte sich im Angriff oftmals ideenlos, zuweilen sogar schwerfällig, und offenbarte in der Defensive teilweise riesige Löcher. Die vor allem defensiv überzeugende MTG ließ jedoch vor allem in der ersten Halbzeit beste Chancen aus und versäumte es so, bereits im ersten Durchgang eine Vorentscheidung zu erzwingen. „Das ist für die fünf A-Jugendlichen natürlich auch ein Lernprozess“, so Senciuc. Dennoch war der Fünf-Tore-Vorsprung nach 30 Minuten (17:12) komfortabel.

Nach der Pause blieb die MTG hinten stabil und schloss ihre Angriffe gegen weiterhin meist harmlose Gäste konsequenter ab. Spielmacher Elia Mayer (12 Tore) ragte aus einer jetzt konzentriert auftretenden Heimmannschaft heraus und traf fast nach Belieben. Die Folge: Beim Stand von 24:16 in der 40. Minute war die Partie im Grunde schon entschieden. Nun bekam der Nachwuchs noch mehr Einsatzzeit und zeigte, dass mit ihm in Zukunft zu rechnen ist. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter 33:26-Sieg.

„In Hohenems haben wir den Sieg in der Schlussphase verspielt, heute haben wir 60 Minuten unsere Leistung auf die Platte gebracht“, zog Gabriel Senciuc ein positives Fazit. „Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt, die Abwehr war entscheidend für den Erfolg.“ Der lässt die MTG sogar weiter zart von der Aufstiegsrelegation hoffen. Weil die Topteams auch an diesem Spieltag Federn ließen, liegen die Wangener nur drei Minuspunkte hinter Platz zwei. Ohne den vermeidbaren Ausrutscher in Hohenems wäre der Rückstand sogar nur noch ein winziger Zähler gewesen.

Enormer Aufwand

Doch „hätte, wäre, wenn“ hilft der MTG weder in der Liga, noch bei der Trainerfrage für die kommende Saison. Am Montagabend soll die Entscheidung, ob Gabriel Senciuc weitermacht, bei einem Gespräch mit Teammanager Arno Uttenweiler fallen – und nicht schon am Sonntag, wie vor dem Spiel gegen Ostfildern angekündigt. „Ich bin in Wangen glücklich, aber der Aufwand ist enorm“, wiederholte der MTG-Coach im SZ-Gespräch nach dem Spiel seinen Gewissenskonflikt. „Der Coach weiß, was er an Wangen hat“, sagt auch Uttenweiler. „Er muss jetzt entscheiden, ob er den Aufwand weiter betreiben will. Es ist eine Entscheidung von Herz oder Verstand.“

Vielleicht hat der mit Herz und Verstand errungene Sieg der „verstärkten MTG-Jugend“ gegen Ostfildern dazu beigetragen, dass die Entscheidung für Wangen fällt.